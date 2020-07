Saldi estivi HP: fino al 40% di sconto su notebook, PC, monitor, stampanti e accessori

Se siete desiderosi di acquistare un portatile oppure arricchire la vostra configurazione PC con un accessorio, allora questo è il posto giusto per trovare l’occasione che fa al caso vostro! Infatti, HP ha deciso di inaugurare questa nuova settimana di luglio con un’interessantissima promozione che coinvolge diversi dispositivi del suo catalogo, come notebook, PC, monitor, stampanti e accessori.

La promozione, innanzitutto, è compatibile con decine di prodotti HP, ma tra questi spicca il portatile HP Envy x360. Si tratta di un dispositivo che si caratterizza dal suo ottimo rapporto qualità/prezzo, infatti sotto la scocca troviamo un processore AMD Ryzen 5 3500U abbinato a 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di memoria interna (in parte occupata dal sistema operativo Windows 10 Home). A completare la scheda tecnica troviamo una scheda video AMD Radeon Vega 8, che gestisce un pannello IPS da 13,3 pollici con risoluzione in FullHD (vale a dire 1920 x 1080 pixel). All’interno della confezione, inoltre, è presente anche la cosiddetta Tilt Pen, che permette di prendere appunti con il proprio polso direttamente dal display. Se siete interessati, potete acquistare questo portatile a 799,98 euro anziché 899,99 euro.

Per i videogiocatori incalliti, HP ha pensato bene di scontare l’HP Omen 15-dh0029nl, un portatile da gaming che possiede un processore Intel Core i7-9750H accoppiato a 16 GB (2 x 8 GB) di memoria RAM e 1 TB di memoria interna SSD NVMe. Questo dispositivo, inoltre, garantisce ottime prestazioni durante la riproduzione di videogiochi, grazie a una scheda video Nvidia GeForce RTX 2070 e ad un display da 15,6 pollici con risoluzione in FullHD a 144Hz – compatibile con la tecnologia Nvidia G-Sync. Il suo prezzo, grazie alla promozione oggetto dell’articolo, scende da 2.299,99 euro a soli 1.999,98 euro.

Come abbiamo specificato poc’anzi, la promozione è compatibile con centinaia di prodotti. Per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi una selezione dei migliori articoli da acquistare in questo momento storico. Tuttavia, potete consultare la lista completa dei dispositivi in saldo al seguente indirizzo. Infine, vi invitiamo di seguirci sui nostri canali Telegram per non perdere le ultime offerte del mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!