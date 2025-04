Eleganza e precisione in ogni click: mouse HP a soli 15€!

Il mouse HP Z3700 è disponibile su Amazon a soli 14,99€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo originale di 22,99€. Questo elegante dispositivo wireless in bianco/rosa vi conquisterà con la sua tecnologia, la precisione a 1200 DPI e un'autonomia straordinaria fino a 16 mesi. Compatibile con Windows, MacOS e Chrome OS, offre libertà di movimento fino a 10 metri grazie al ricevitore nano USB incluso, garantendovi praticità e stile per ogni ambiente di lavoro.

Mouse HP Z3700, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse HP Z3700 in elegante bianco e rosa è l'accessorio perfetto per chi desidera combinare funzionalità, design e praticità nella propria postazione di lavoro. Consigliato a studenti, professionisti e utenti che hanno bisogno di un dispositivo affidabile ma anche esteticamente gradevole, questo mouse wireless soddisfa le esigenze di chi cerca libertà di movimento senza rinunciare alla precisione. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi operativi (Windows, MacOS e Chrome OS) e alla tecnologia LED Blue con 1200 DPI, vi garantirà movimenti fluidi e precisi su qualsiasi superficie.

Particolarmente indicato per chi viaggia, il mouse HP Z3700 offre un'incredibile autonomia fino a 16 mesi con una singola batteria AA, già inclusa nella confezione. La connettività wireless con raggio d'azione di 10 metri vi libererà dall'ingombro dei cavi, mentre il design ergonomico, adatto anche ai mancini, assicura la massima comodità durante lunghe sessioni di utilizzo. Il ricevitore USB può essere riposto all'interno del mouse stesso, rendendolo l'alleato ideale per chi è sempre in movimento e cerca soluzioni compatte ma performanti.

In offerta a soli 14,95€ invece di 22,99€, il mouse HP Z3700 rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca un dispositivo affidabile, elegante e dalla lunga autonomia. Vi consigliamo l'acquisto per la combinazione vincente di design raffinato, prestazioni solide e prezzo vantaggioso, ideale sia per l'uso quotidiano che professionale.