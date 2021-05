Samsung QLED 8K da 65″ scontata di quasi 2000€ su Mediaworld!

Dopo avervi proposto le offerte del giorno di Amazon, vi informiamo ora delle nuove offerte che andranno a caratterizzare la giornata odierna e, come da nostra consuetudine, vogliamo adesso segnalarvi nuove offerte a tempo limitato, con scadenza a fine giornata. A questo proposito, l’iniziativa Solo per Oggi di Mediaworld è sicuramente una delle più importanti, dato che numerosi prodotti vengono proposti a prezzi molto competitivi e, spesso, tra i più bassi di sempre.

Come avviene nella maggior parte delle volte, il portale seleziona una buona quantità di prodotti di svariate categorie, dandovi modo di trovare ciò che vi serve in un unico posto. Come accennato pocanzi, le offerte sono molto vantaggiose ma ci teniamo a sottolineare oggi la smart tv Samsung QLED 8K QE65Q800TATXZT da 65 pollici, dal momento che siamo di fronte ad un crollo di prezzo che raramente siamo abituati a vedere, nonostante ci occupiamo di offerte ogni giorno. In questa occasione, il prezzo originale di 3.999,00€ crolla a 2.029,00€, un risparmio di quasi 2.000€ su quello che è uno dei migliori televisori in assoluto, la cui diagonale vi permetterà di godere appieno dell’incredibile qualità del pannello.

Diverse sono le caratteristiche di Samsung QLED 8K QE65Q800TATXZT che vi permetteranno di apprezzare le immagini come mai prima d’ora e una di questa è la risoluzione 8K, che rende questo televisore “a prova di futuro”. Ad accompagnare l’altissima risoluzione ci pensa la tecnologia QLED di Samsung che, su questo specifico modello, è stata ulteriormente migliorata con il supporto al Quantum HDR 2000, che restituisce una resa cromatica ancora più ricca e un livello di contrasto ai vertici della categoria.

Grazie all’elevata frequenza di aggiornamento del pannello, la Samsung QLED 8K QE65Q800TATXZT è ottima sia per film sia per il gaming e, grazie alla luminosità adattiva, avrete la certezza di godervi sempre immagini perfette a prescindere dal momento della giornata o dai contenuti visualizzati. Insomma, se state cercando il meglio, non potete perdervi questa offerta, budget permettendo.

Ciò detto, senza indugiare ancora oltre, di seguito vi proponiamo la nostra selezione di prodotti, vale a dire quelli che riteniamo più interessanti per la giornata odierna. Tuttavia, vi consigliamo ugualmente di visitare la pagina della promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate procacciare la migliore offerta compatibile con le vostre esigenze. Vi ricordiamo anche di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!