Offerte del giorno Amazon: 500€ di sconto sulla smart TV 4K LG 55B16LA da 55″!

Siete alla ricerca di una smart TV straordinaria ma volete risparmiare un bel po’ sul prezzo d’acquisto? Allora smettete di cercare, perché grazie a questa imperdibile offerta Amazon potrete acquistare soundbar e smart TV ad un prezzo davvero imperdibile, risparmiando cifre che possono arrivare anche ai 500 euro! Stiamo parlando di un’occasione davvero unica che, credeteci, non sfigurerebbe in giornate come il tanto atteso Amazon Prime Day!

La scelta è infatti molto vasta, anche se tra le varie è impossibile non segnalarvi l’ottima smart TV LG 55B16LA, con pannello OLED ed un prezzo scontato di “soli” 1.199,00€, a fronte dei 1.699,00€ originariamente necessari per l’acquisto!

Bellissima e performante, la smart TV LG 55B16LA si propone con un luminoso e accattivante pannello OLED da 55″ con risoluzione 4K, per una visione perfetta sia dei contenuti video che dei videogame, grazie ai suoi pixel auto illuminanti che offrono una qualità delle immagini eccezionale.

Certificata da LG per un’alta ecocompatibilità, la smart TV LG 55B16LA consuma meno di prodotti simili dello stesso livello e grazie al suo schermo flicker-free ed a bassa emissione di luce blu, vi aiuta a proteggere gli occhi anche nel caso di lunghe esposizioni allo schermo.

Sorretta, inoltre, dal performante processore 4K α7 di quarta generazione, la smart TV LG 55B16LA è dotata di una efficiente intelligenza artificiale che, utilizzando algoritmi di deep-learning, analizza costantemente i contenuti a schermo per regolare di conseguenza le immagini e il suono, onde offrirvi sempre e comunque la migliore esperienza possibile, e lavorando anche per migliorare la qualità di quei contenuti che, non nativamente in alta definizione, risentirebbero in negativo della proiezione su di un pannello 4K!

Insomma, una smart TV eccellente che, in sconto di 500€, rappresenta un'occasione davvero irrinunciabile per chiunque voglia avere il meglio del meglio nel proprio salotto, ma ad un prezzo decisamente contenuto.

