Samurai Warriors 5: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 27 luglio è una data decisamente importante per gli amanti dei musou, con una saga storica che farà finalmente il suo ritorno dopo diversi anni di attesa. Stiamo ovviamente parlando di Samurai Warriors 5, con il quinto episodio dello spin-off del celebre Dynasty Warriors che si appresta a fare la gioia di tutti i fan del genere. Un’attesa che può essere come sempre ingannata prenotando fin da ora il titolo di Koei Tecmo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Personaggi rivisitati, una storyline inedita e addirittura uno stile grafico completamente differente in totale cel shading: Samurai Warriors 5 non sarà solo l’ultimo episodio dell’amata serie, ma un vero e proprio reboot. Insomma, di motivi per tenere sott’occhio questo titolo ce ne sono veramente parecchi, con l’opera di Koei Tecmo che può già essere bloccata per il giorno di lancio al miglior prezzo sul mercato.

