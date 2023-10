Migliori sedie ufficio ergonomiche (ottobre 2023)

Vi abbiamo già proposto un articolo riepilogativo con i migliori accessori per agevolare lo smart working, ma ora vogliamo focalizzare la nostra attenzione sulle migliori sedie da ufficio ergonomiche, in modo che possiate completare l’arredamento essenziale del vostro studio. Che siate lavoratori in smart working oppure impiegati, è importante sedersi su una sedia per migliorare il comfort, evitare problemi di postura e quindi, a lungo andare, dolori e fastidi che potrebbero inficiare non solo la vostra produttività ma anche la vostra salute.

A ottobre abbiamo verificato l'effettiva disponibilità degli articoli precedentemente presenti nella guida, in modo da mantenerla aggiornata con i prodotti migliori.

In commercio esistono svariati modelli di sedie da ufficio, ciascuno dei quali possiede caratteristiche differenti, come ad esempio la presenza o l’assenza dei braccioli. Ci sono anche quelle con un’imbottitura morbida o una struttura rigida, quelle invece con rivestimenti in stoffa oppure in pelle e similpelle. Le specifiche differiscono in base alla struttura portante della sedia, infatti esistono quelle statiche o regolabili, con piedini o rotelle.

Dunque, le sedie da ufficio ergonomiche vantano disparate caratteristiche tecniche, che possono influire sul comfort e sulla produttività a lavoro. In questo articolo, dunque, vi illustreremo le migliori soluzioni, corredate da un comodo tasto tramite il quale effettuare direttamente l'acquisto.

Come scegliere la sedia da ufficio ergonomica

Dopo avervi segnalato le migliori sedie da ufficio ergonomiche, prima di passare a una descrizione più dettagliata andiamo ad analizzare le caratteristiche tecniche da ricercare in un prodotto del genere. Come vi abbiamo spiegato nel corso dell'introduzione, le proposte a vostra disposizione sono molto differenti, a partire dalla tipologia fino ai materiali scelti e, ovviamente, anche al rapporto qualità/prezzo.

Quali tipologie di sedie ergonomiche da ufficio esistono?

Come in tutte le categorie che si rispettino, anche quella delle sedie ergonomiche da ufficio vanta diverse tipologie di prodotti, che possiamo suddividere in due macrocategorie. Esistono infatti le sedie tradizionali, comuni sedie da ufficio, ma con l’aggiunta di una serie di funzionalità che permettono di ridurre efficacemente tutti i problemi legati al mal di schiena e dolori articolari.

Le sedie con appoggio per le ginocchia, invece, rispetto a quelle tradizionali hanno una forma completamente diversa, e consentono di poggiarsi letteralmente sulle ginocchia per lavorare. Una trovata che permette di scaricare il peso, in modo più o meno uniforme, lungo le gambe, consentendo di dondolarsi evitando di mantenere la stessa posizione per molto tempo.

Con quali materiali vengono realizzate le sedie ergonomiche da ufficio?

La qualità dei materiali è una delle caratteristiche fondamentali da tenere in considerazione prima di effettuare l’acquisto, perché decreterà la resistenza del prodotto stesso. Una maggiore qualità garantirà infatti una maggiore durabilità, un vantaggio di certo da non sottovalutare. Al di là della qualità dei materiali, le sedie sono realizzate con diversi tessuti e, in base all'utilizzo che pensate di farne, sarà fondamentale scegliere molto attentamente il materiale più adatto per voi.

La maglia è particolarmente elastica, come il polipropilene. Un prodotto con un materiale del genere è molto traspirante, ed è dunque consigliato in un ambiente caldo oppure per coloro che sudano copiosamente. D'altro canto, però, la maglia tende ad essere poco ammortizzante attorno ai bordi della sedia, in particolare a ridosso del telaio. Un composto di cotone e vinile agevola gli utenti per quanto riguarda la scelta dei colori, poiché i produttori in questo caso possono creare una gamma incredibilmente ampia di modelli. Il tessuto, tuttavia, può essere soggetto a macchie, usura e tende a far sudare, soprattutto nelle stagioni calde, quando è a contatto con la pelle del vostro corpo.

Abbiamo poi la pelle e la similpelle, due materiali tanto diversi tra loro quanto simili. Nel primo caso, i prodotti in pelle sono più resistenti, ma hanno un costo nettamente superiore, mentre nel secondo caso i prodotti in similpelle sono economici ma meno duraturi, poiché soggetti ad usura maggiore e, ovviamente, sono anche una fonte di calore nelle stagioni estive. D'altro canto, però, vi assicurano un livello qualitativo impareggiabile!

Qual è la struttura delle sedie ergonomiche da ufficio?

La struttura di una sedia ergonomica segue sulla falsariga quella di una semplice sedia, per cui ci sono diversi elementi strutturali da prendere in considerazione. Iniziamo con l'altezza della seduta. Si tratta di un fattore assai importante, perché deve adattarsi congiuntamente all'altezza dell'utente e alla scrivania. Bisogna considerare che moltissime scrivanie non sono personalizzabili in altezza, motivo per cui è necessario acquistare una sedia che possa adattarsi perfettamente a quest'ultima. Ciò vuol dire che, considerando che le scrivanie possono raggiungere un'altezza di circa 70-80 cm, di conseguenza la seduta dev'essere compresa tra i 40 e i 55 cm.

Un altro aspetto molto importante è la larghezza della seduta. Considerando che questi due fattori sono assai soggettivi, vogliamo comunque consigliarvi di acquistare una sedia che possa permettervi di ottenere il giusto comfort. Infatti, tendenzialmente, le sedie possono avere una larghezza di circa 40-50 cm, invece la profondità può variare in base al modello della sedia, e dunque dal produttore. Lo schienale è un elemento fondamentale, perché permette non solo di migliorare il comfort, ma anche di tutelare la salute della propria spina dorsale. Pertanto, uno schienale deve consentire la corretta posizione della schiena, e dunque dovrebbe avere una larghezza variabile, compresa tra 28 e i 58 cm. Oltre a ciò, deve seguire il più possibile le curve naturali della colonna vertebrale, in modo tale da fornire un supporto adeguato alla zona lombare.

Oggigiorno tutte le sedie possono ruotare su se stesse e persino inclinarsi. Queste due funzioni sono assai importanti, poiché consentono di migliorare sensibilmente il comfort. Ad esempio, aumentando l’inclinazione il peso del proprio corpo viene proiettato dalla zona lombare fino alle gambe. Come ultimo elemento strutturale troviamo i braccioli, che rappresentano un'altra componente di fondamentale importanza. È assai importante, infatti, possedere una sedia con braccioli, poiché aumentano il comfort, soprattutto dopo diverse ore di lavoro.

Quali accessori possono avere le sedie ergonomiche da ufficio?

Anche gli accessori secondari sono molto importanti, ma tale aspetto è perlopiù soggettivo. Ad esempio, ci sono sedie con poggiatesta, altre ancora con cuscino lombare (come nel caso delle sedie da gaming ndR). Il nostro consiglio è dunque quello di capire le proprie esigenze, lavorative o di svago che siano, prima di fare l’acquisto. Detto questo, fra gli accessori aggiuntivi più importanti troviamo il supporto lombare.

Si tratta di un'aggiunta molto utile alla maggioranza di utenti che hanno dolori posturali, perché concentrano tutto il peso sulla zona lombare. Di solito, questo succede quando ci si sposta in avanti verso lo schermo, oppure quando si lavora per lunghi periodi senza pause. L’utilizzo di tale accessorio è dunque assai indicato per una corretta postura della schiena, in modo tale da allinearla a bacino, spalle e testa.

Quanto è importante il rapporto qualità/prezzo nelle sedie ergonomiche da ufficio?

Oltre a quanto spiegato in precedenza, è doveroso fare attenzione al rapporto qualità/prezzo: infatti, non basta rimanere stregati dal prezzo di vendita irrisorio, ma bisogna fare attenzione alla qualità dei materiali prima di procedere con l’acquisto. Quindi, osservando attentamente ciò che abbiamo elencato sopra, potrete tenere conto delle informazioni fondamentali da osservare al momento dell'acquisto, valutando di conseguenza anche il costo.

I modelli a disposizioni sul web sono migliaia e migliaia ancora, alcuni entry level, altri più costosi o veri e propri top di gamma. Puntare alla scelta di una sedia di dimensioni contenute, ma stabile e realizzata con materiali di buona qualità, che non si rovini dopo pochi mesi, più fare la differenza sul vostro acquisto finale.