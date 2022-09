Sky ha presentato proprio ieri la sua prima smart TV, Sky Glass, disponibile già da oggi nella versione da 43″, 55″ e 65“. Si tratta di un fantastico modello QLED 4K che, però, punta particolarmente sulla gestione unificata tra i canali tradizionali e i vari servizi di streaming. Proponendo, dunque, lo zapping tra tutte le sorgenti in streaming, pay e non.

Si tratta di una proposta molto interessante che, in più, solo fino al 6 ottobre, potrete acquistare nella versione da 43″ a soli 597,00€ invece di 697,00€, pagando in 48 rate mensili. L’offerta è riservata solamente ai nuovi clienti Sky e, per ricevere effettivamente lo sconto, sarà necessaria la contestuale sottoscrizione dell’offerta Intrattenimento Plus. Ovvero Sky TV e Netflix con profilo Sky Smart, un abbonamento disponibile a soli 18€ invece di 30€, ancora per poco.

Come già accennato nell’introduzione, la smart TV gode di un pannello QLED di produzione TPVision, compatibile HDR Dolby Vision, per colori vibranti, bianchi luminosi e neri super intensi. Il sistema audio è Dolby Atmos e si basa sull’ottima soundbar, sul woofer e 3 altoparlanti incorporati, 2 sui lati e uno in alto. La gestione dei canali TV e dei servizi di streaming è semplice ed estremamente veloce. Avrete la possibilità di decidere cosa guardare rapidamente, passando in “modalità zapping” anche tra i contenuti Sky, Netflix, Prime Video, Disney+, Dazn, Youtube, Rai Play e molto altro ancora.

In questo modo, la navigazione dei contenuti avviene in maniera trasversale rispetto alle altre sorgenti, in quanto Sky Glass si occupa di ricercare la parola chiave o l’argomento che vi interessa, su tutto ciò che avete a disposizione. Di conseguenza, otterete risultati direttamente da tutte le fonti, senza alcuna distinzione! Ovviamente, potrete sfruttare anche i comandi vocali di Sky Glass per gestire la ricerca su tutti i metadati a vostra disposizione, per il massimo della comodità.

Se siete interessati a dare uno sguardo a vedere nel dettaglio cosa vi propone la smart TV Sky Glass e l’abbonamento a Intrattenimento Plus, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Sky che vi abbiamo comodamente linkato. Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

