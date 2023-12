Migliori Android TV (dicembre 2023)

Se dopo aver letto la nostra approfondita guida all'acquisto dedicata alle migliori smart TV avete deciso che il vostro prossimo televisore dovrà essere basato sul sistema operativo Android TV, allora troverete preziosa anche questa guida dedicata esclusivamente alle smart TV equipaggiate con Android TV o con il più recente Google TV.

In questo aggiornamento di dicembre 2023, abbiamo fatto in modo che i Google TV da noi suggeriti fossero subito visibili nella parte iniziale di questa guida all'acquisto, lasciando tutti gli approfondimenti nella seconda parte. Con questo aggiornamento abbiamo poi sostituito il precedente Google TV di Philips con il modello del 2023.

Per evitare confusioni, cominciamo distinguendo i due sistemi operativi. Entrambi sono sviluppati da Google e la principale differenza tra loro è la versione. In passato, le smart TV erano dotate di Android TV, mentre le versioni più recenti escono di fabbrica con Google TV. Vale la pena notare che il software è lo stesso, ma Google TV è una versione più avanzata di Android TV, offrendo un'interfaccia leggermente diversa e una serie di ottimizzazioni. Tuttavia, per sfruttare appieno queste migliorie, è necessario un processore di elaborazione e memorie di un certo livello. Ecco perché non è garantito che tutti i televisori con Android TV riceveranno l'aggiornamento a Google TV.

Attualmente i principali produttori di smart TV che utilizzano Google TV, o che hanno utilizzano Android TV in passato, sono TCL, Sony e Philips. Noterete l'assenza di due giganti del settore, ovvero Samsung e LG, e in parte anche Hisense. Questi ultimi hanno sviluppato il proprio software proprietario, pertanto questa guida all'acquisto non copre modelli prodotti da questi marchi. Se siete interessati alle migliori smart TV Samsung, potete trovare un articolo dedicato ad esse sempre sulle nostre pagine. Va menzionato anche Panasonic e Xiaomi, che hanno adottato una strategia diversa. Su alcuni dei loro modelli installano Android TV o Google TV in base alla data di produzione del televisore, mentre su altri è possibile trovare VIDAA e MyHome Screen, che sono personalizzazioni rispettivamente di Hisense e Panasonic.

Detto questo, nei prossimi paragrafi troverete una lista delle migliori smart TV con Android TV o Google TV, insieme a una breve descrizione per ogni modello, accompagnato inoltre da link di vari store online dove reperire altre informazioni tecniche o completare l'acquisto in totale sicurezza. Seguiranno una serie di approfondimenti su questo sistema operativo di Google, oltre a un riepilogo su come scegliere accuratamente la smart TV più adatta secondo le proprie esigenze.

Come scegliere la smart TV con Android TV o Google TV

Per molti, l'acquisto di una smart TV con Android TV o Google TV sembrerà un compito abbastanza semplice, richiedendo soltanto un confronto tra le specifiche tecniche disponibili. Tuttavia, per altri, questa decisione potrebbe rivelarsi più intricata, data la presenza di acronimi ostici, cifre apparentemente insignificanti e ulteriori complicazioni. Per agevolare il vostro processo decisionale nell'ampio panorama delle smart TV, abbiamo creato una guida concisa ma completa che vi guiderà nella scelta del vostro prossimo televisore.

Sistema operativo

Quando si desidera acquistare una smart TV con il sistema operativo proprietario di Google, la prima azione essenziale consiste nel verificare che il modello che si sta valutando sia effettivamente dotato di questo sistema operativo e non di un altro. Come abbiamo discusso nelle prime sezioni di questa guida, non tutti i produttori di televisori adottano Google TV. Pertanto, per semplificare la ricerca, suggeriamo di segnare i marchi che utilizzano questo sistema operativo.

Ma come si fa a identificare se una smart TV è dotata di Google TV o almeno di Android TV? La procedura è abbastanza semplice, poiché nella maggior parte delle immagini correlate al prodotto è visibile il logo del sistema operativo utilizzato dalla TV. Se per caso il logo non è chiaramente visibile, è possibile scoprire il sistema operativo consultando le specifiche tecniche del televisore.

È un po' più complesso invece determinare se un televisore inizialmente commercializzato con Android TV riceverà un aggiornamento a Google TV in futuro. Per ottenere queste informazioni, è consigliabile contattare direttamente il produttore, fornendo loro il modello esatto in possesso. In ogni caso, è utile effettuare controlli periodici relativi agli aggiornamenti software direttamente tramite il proprio televisore. Assicurarsi che la smart TV sia sempre connessa a internet consentirà il download e l'installazione automatica di eventuali aggiornamenti. Questo processo è fondamentale per garantire prestazioni ottimali e accedere alle nuove funzionalità offerte dal software.

Le caratteristiche essenziali di un TV con Android TV

Android TV e Google TV sono senza dubbio eccellenti sistemi operativi, ma per garantire che un televisore sia veramente valido, è essenziale considerare altri fattori chiave, tra cui la potenza hardware e la qualità del pannello. È comune essere affascinati dalle dimensioni del televisore. Le dimensioni, espresse in pollici, indicano la lunghezza diagonale dello schermo, con un pollice equivalente a 2,54 cm. Questo aspetto è sicuramente importante, ma non è l'unico determinante nella scelta di un buon TV. È fondamentale selezionare un prodotto che soddisfi le dimensioni desiderate, evitando che sia troppo piccolo per il proprio salotto o troppo grande per l'arredamento scelto. Inoltre, è altrettanto cruciale considerare almeno altre due specifiche tecniche.

Risoluzione del display : la risoluzione è un elemento fondamentale da valutare. Attualmente la risoluzione Ultra HD 4K è la più diffusa, con 3840 pixel sull'asse orizzontale e 2160 sull'asse verticale. Un'altra opzione ampiamente utilizzata, adatta per schermi di dimensioni più contenute, è il Full HD, noto come 1920 x 1080 pixel. Alcuni televisori offrono anche risoluzioni superiori, come l'Ultra HD 8K con 7680 pixel sull'orizzontale e 4320 sull'asse verticale. Tuttavia, queste tecnologie sono ancora in fase di sviluppo e non sempre supportate da contenuti multimediali di alta qualità;

: la risoluzione è un elemento fondamentale da valutare. Attualmente la risoluzione Ultra HD 4K è la più diffusa, con 3840 pixel sull'asse orizzontale e 2160 sull'asse verticale. Un'altra opzione ampiamente utilizzata, adatta per schermi di dimensioni più contenute, è il Full HD, noto come 1920 x 1080 pixel. Alcuni televisori offrono anche risoluzioni superiori, come l'Ultra HD 8K con 7680 pixel sull'orizzontale e 4320 sull'asse verticale. Tuttavia, queste tecnologie sono ancora in fase di sviluppo e non sempre supportate da contenuti multimediali di alta qualità; High Dynamic Range (HDR): un'altra caratteristica da non sottovalutare è la presenza di HDR (High Dynamic Range), una tecnologia che offre colori più vividi e realistici grazie a una maggiore gamma di sfumature tra il nero e gli altri colori, migliorando anche la resa delle ombre. Questo aspetto è essenziale non solo per le smart TV Android, ma anche per migliorare l'esperienza complessiva di visione. Esistono diversi standard HDR, tra cui il Dolby Vision per film e serie TV e l'HDR 10 ottimizzato per i videogiochi. Indipendentemente dal vostro interesse per film o giochi, si consiglia di optare per un TV dotato di una solida tecnologia HDR per un'esperienza visiva di alta qualità.

I vari tipi di pannelli di un Android TV

Le smart TV con sistema operativo Android TV o Google TV offrono una varietà di pannelli di retroilluminazione, sia di tipo basilare che avanzato, proprio come qualsiasi altro televisore dotato di un diverso sistema operativo. Quest'ultimo, infatti, non ha alcuna influenza sulle capacità di riproduzione delle immagini del televisore. Di conseguenza, è possibile trovare televisori con una retroilluminazione a LED, che seppur semplice è ancora di alta qualità, oppure con una più sofisticata tecnologia OLED. Ognuna di queste categorie presenta ulteriori sottocategorie che è importante conoscere per valutare la qualità della smart TV in questione. Per approfondire quest'argomento e comprendere meglio le caratteristiche dei diversi pannelli, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato alle migliori smart TV generiche, dove abbiamo esaminato dettagliatamente questo e altri aspetti.

Variable refresh rate e Low latency

Le smart TV basate su Android offrono una vasta gamma di funzionalità, dalla visione della televisione tradizionale alla navigazione web e ai numerosi servizi di streaming. Inoltre, possono essere utilizzate come piattaforme di gioco, sia in modo occasionale che frequente. Quando si considera l'utilizzo di una smart TV per il gaming, è importante tenere in considerazione due aspetti chiave: la presenza del Variable Refresh Rate (VRR) e una modalità a bassa latenza.

Il Variable Refresh Rate (VRR) è un parametro che indica la capacità dello schermo di aggiornare dinamicamente l'immagine. Questa caratteristica è essenziale per ridurre il fenomeno dello screen tearing nei giochi, migliorando così la qualità visiva complessiva. La modalità a bassa latenza, d'altra parte, è un'impostazione che riduce al minimo il ritardo tra l'input del giocatore e la risposta sullo schermo, garantendo un'esperienza di gioco più fluida e reattiva. Un valore di latenza fino a un massimo di 20 ms può essere considerato buono per un'esperienza di gioco senza problemi.

Quante connettività sono disponibili su Android TV?

Potrebbe sembrare una domanda scontata, ma è sempre importante ricordare che un buon TV, inclusi i modelli basati su Android, fungono principalmente da centri di intrattenimento. Pertanto, offrono la possibilità di connettersi a una varietà di dispositivi diversi. Ad esempio, pensiamo alle console di gioco tanto desiderate come la PlayStation 5 o la potente Xbox Series X, che richiedono una connessione HDMI. Oppure, consideriamo una soundbar che può migliorare l'esperienza audio e richiede una porta audio ottica. Se volete leggere chiavette USB o altri dispositivi, l'ingresso USB sarà essenziale. Tuttavia, la connettività di un TV non si limita a queste opzioni, pertanto prima di effettuare un acquisto è fondamentale assicurarsi che il dispositivo scelto disponga di tutte le porte e gli ingressi necessari per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

Google TV è meglio di altri sistemi operativi per TV?

Ad oggi, il principale vantaggio di Google TV rispetto ad altri sistemi operativi per TV è la sua integrazione con il Google Play Store. Questo consente agli utenti di accedere a un vasto e diversificato catalogo di applicazioni e giochi direttamente dal loro TV. Con la possibilità di scaricare un numero superiore di applicazioni e giochi rispetto ad altri sistemi operativi per TV, Google TV offre un'esperienza di intrattenimento più ricca e personalizzata. Gli utenti possono sfruttare app per lo streaming, app di gioco, app di produttività e molto altro, il che amplia notevolmente le funzionalità della loro smart TV. Inoltre, la capacità di accedere al Google Play Store significa che gli utenti possono mantenere il loro TV sempre aggiornato con le ultime applicazioni e giochi disponibili, garantendo un'esperienza di intrattenimento all'avanguardia direttamente dal proprio grande schermo.

Differenze tra Android TV e Google TV

Come accennato nella parte iniziale, i due sistemi operativi si basano sullo stesso progetto, pertanto non ci sono grosse differenze tra i due. La più evidente, nonché l'unica che potrebbe fare davvero la differenza, riguarda l'interfaccia utente. Mentre Android TV presenta un'interfaccia più generica, basata su icone di app e una schermata principale personalizzabile, Google TV si distingue per una visione più orientata ai contenuti. L'interfaccia di Google TV è visivamente ricca e mette in primo piano le raccomandazioni di contenuti. Quando si accede a Google TV, si trova una sezione "Per te" che offre suggerimenti personalizzati provenienti da una varietà di servizi di streaming. Questo rende l'esperienza di navigazione più fluida e intuitiva, poiché gli utenti possono scoprire facilmente nuovi film, programmi TV e altri contenuti basati sui loro gusti e preferenze. Questo approccio mirato ai contenuti rende Google TV una scelta interessante per chi cerca una maggiore facilità di scoperta dei media sulla propria smart TV.