Come collegare la smart TV a internet

Nell'era digitale, le smart TV rappresentano il cuore dell'intrattenimento domestico, offrendo un accesso senza precedenti a una vasta gamma di contenuti online. Tuttavia, per sfruttare appieno le potenzialità della vostra smart TV è essenziale che questa sia collegata ad internet, e questo non solo per avere il vantaggio di poter così accedere a tutta una serie di servizi, come Amazon Prime Video, Netflix o Disney+, ma anche per poter far ricevere al meglio le informazioni aggiuntive del segnale digitale terreste che, grazie alla connessione internet, può aggiungere ai canali predisposti anche informazioni in tempo reale relative ai programmi, a seconda – ovviamente – del modello scelto.

Ben chiaro che non tutte le smart TV sono uguali, abbiamo comunque pensato di realizzare per voi questa piccola guida che, in modo generico ma funzionale, vi aiuterà nella corretta impostazione della connessione internet della vostra TV, ben chiaro che primo e fondamentale punto debba essere quello di avere a disposizione una connessione internet privata e provvista di segnale Wi-Fi. Detto questo, in questa guida completa, esploreremo passo dopo passo le diverse opzioni di connessione e vi guideremo attraverso il processo di collegamento della vostra smart TV alla vostra rete internet per assicurarvi un'esperienza di intrattenimento senza interruzioni.

Esplora le opzioni di collegamento disponibili

Prima di iniziare il processo di collegamento, è fondamentale comprendere le opzioni di connessione disponibili sulla vostra Smart TV. Le moderne Smart TV offrono una varietà di modalità di connettività, tra cui Wi-Fi, Ethernet (LAN) e connessioni via cavo. Esaminare le caratteristiche di ciascuna opzione per determinare quale sia la più adatta alle vostre esigenze e alla vostra configurazione domestica.

Come collegare la smart TV al WI-Fi domestico

La connessione Wi-Fi è una delle opzioni più comuni e convenienti per collegare la vostra smart TV a internet. Per iniziare, accedete al menu delle impostazioni sulla smart TV e selezionare l'opzione di connessione di rete Wi-Fi. Successivamente, individuate e selezionate il nome della vostra rete, ricordandovi che esso, qualora non lo abbiate mai modificato, può essere rintracciato direttamente sul libretto di istruzioni del router o, altrettanto comunemente, su di una etichetta adesiva che, di norma, il provider incolla all'origine alle spalle o al di sotto del dispositivo. Se richiesto, inserite la password di rete e attendete che la smart TV si connetta con successo alla rete. Una volta connessa, verificate la stabilità della connessione e assicuratevi che tutto funzioni correttamente.

ATTENZIONE: In tal senso, il primo e fondamentale consiglio è quello di verificare sulle impostazione del vostro router, che esso abbia a disposizione, qualora sia multibanda, ogni opzione di connessione disponibile tra quelle più comuni, ovvero 5 GHz o 2.4 Ghz. Non tutte le smart TV, infatti, hanno accesso ad entrambe le bande, e onde evitare problemi, è più semplice “sbloccare” entrambe le impostazioni del vostro router. Qualora non abbiate idea di come verificare questa procedura, il consiglio è quello di contattare direttamente l'assistenza fornita dal provider dei vostri servizi internet, o dall'assistenza garantita dal produttore del router, qualora non sia quello fornito di base da aziende come Vodafone, TIM, ecc...

Come collegare la smart TV tramite connessione Ethernet

Se desiderate una connessione più stabile e affidabile, il collegamento Ethernet tramite cavo LAN potrebbe essere la soluzione ideale. Assicuratevi, anzitutto, di disporre di un cavo Ethernet di lunghezza sufficiente e che il router sia posizionato nelle vicinanze della vostra smart TV. Qualora così non fosse, il suggerimento è quello di misurare la distanza che volete coprire utilizzando il cavo, tenendo presente che esso dovrà partire dall'apposita porta del router, per arrivare a collegarsi poi alla vostra smart TV. In tal senso, conviene calcolare per bene il percorso che si vuole far fare al cavo, anche per evitare che penzoli per casa o che sia semplicemente abbandonato al suolo. Fatto questo, Amazon è indubbiamente il posto giusto dove effettuare il vostro acquisto, poiché dispone di cavi di qualsiasi metratura e qualità.

Procuratovi il cavo migliore per le vostre esigenze, collegate un'estremità del cavo Ethernet alla porta LAN sulla vostra smart TV e l'altra estremità alla porta LAN sul router. Una volta completato il collegamento, la vostra smart TV dovrebbe rilevare automaticamente la connessione Ethernet e configurarsi per l'accesso a Internet. Diversamente, potrebbe aprirsi un procedimento di connessione automatica, in cui vi sarà chiesto di confermare alcune impostazioni di base, senza particolari problematiche.

Verifica della connessione e ottimizzazione

Una volta completata la connessione, è fondamentale verificare che la smart TV sia correttamente connessa a Internet, oltre a dover ottimizzare eventuali impostazioni per garantire un'esperienza di intrattenimento ottimale. Per fare tutto questo basta accedere al menu delle impostazioni di rete sulla vostra smart TV, generalmente rintracciabile alla voce “Impostazioni” → “Impostazioni di rete”. Qui potreste disporre di una voce che suggerisce, già dal titolo, la possibilità di un test di connessione. Selezionandola, il vostro televisore avvierà una verifica automatica della connessione, che vi garantirà che tutto funzioni correttamente. Inoltre, se questa è la prima volta che collegate il vostro televisore a internet, è plausibile che prima o a seguito di questa fase, il dispositivo vi suggerisca un aggiornamento software (cosa sempre consigliatissima).

Aggiornamento software

Qualora così non fosse, per assicurarvi che non ci siano problemi, ma soprattutto per garantirvi un'esperienza ottimizzata al massimo secondo le disposizioni del produttore del televisore, vi suggeriamo di procedere manualmente ad un aggiornamento, cosa possibile cercando l'apposita opzione in “Impostazioni” → “Sicurezza” OPPURE “Supporto” → “Aggiornamento Firmware”. Considerate sempre la possibilità di aggiornare il firmware della vostra Smart TV e installare eventuali aggiornamenti del software per migliorare le prestazioni complessive e garantire la compatibilità con le ultime tecnologie e servizi online.

Perché connettere la smart TV a internet?

A questo punto, se tutto è filato liscio, la vostra smart TV è finalmente collegata alla rete! Questo vi garantirà non solo maggior sicurezza nell'utilizzo del dispositivo (gli aggiornamenti software possono risolvere bug o malfunzionamenti), ma anche l'accesso a una vasta gamma di contenuti online, che vi permetteranno di sfruttare appieno le potenzialità della vostra smart TV. In tal senso, infatti, val sempre la pena ricordare che le funzionalità smart dei televisori di oggi hanno fatto passi da gigante, garantendovi non solo una perfetta integrazione in sistemi domotici, ma persino l'utilizzo di esperienze di gaming online, come è il caso di Samsung che, alla fine del 2023, ha integrato nelle sue smart TV la possibilità di utilizzare il servizio Xbox Game Pass senza che il televisore sia collegato ad una console Xbox, e solo grazie ad una buona connessione internet che permette l'utilizzo di giochi “in streaming”.

