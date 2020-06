Smart TV QLED fino al 55% di sconto su Onlinestore!

Vi segnaliamo che su OnlineStore ci sono tantissime Smart TV QLED in offerta a prezzi decisamente contenuti, in quella che è una promozione da tenere decisamente sott’occhio! Tra le varie smart TV in vendita a prezzi molto contenuti, diversi sono gli articoli verso cui rivolgere la propria attenzione. Prodotti davvero ottimi, come la smart TV prodotta da TCL, con nome in codice 55C815 da 55″ e con risouzione 4K. Si tratta di un dispositivo che vanta un pannello QLED con risoluzione in 4K UHD (ovvero 3840 x 2160 pixel), provvista anche di tecnologia HDR, che consente di riprodurre film e video con colori vividi e brillanti. Inoltre, questo televisore include al suo interno il sistema operativo AndroidTV. Se siete interessati, potete trovare questa Smart TV a 749,90 euro anziché 799,99 euro.

Da non sttovalutare neanche la promozione relativa la smart TV Samsung Series 9 QE 65Q900TST, apparecchio ai vertici dell’esperienza visiva, grazie al suo bellissimo pannello QLED da 65″ con risoluzione in 8K (precisamente 7680 x 4320 pixel). Uno standard non ancora diffusissimo, certo, ma che vi permetterà di possedere già da oggi un televisore a prova di futuro, sia che siate dediti all’acquisto di film in home video ad altissima risoluzione, sia che siate dei gamer in visibilio per l’arrivo delle prossime console, come l’attesissima PS5 (per altro recentemente comparsa su Amazon!). Il prezzo di questo gioiello? Ben 5000,99 euro, ribassati a 4898,90 euro grazie agli ottimi sconti OnlineStore. E credeteci: si tratta di un vero affare!

Ciò detto, senza indugiare oltre vi proponiamo quella che è la nostra lista di Smart TV QLED in offerta sulle pagine di OnlineStore con l’invito, come sempre, a consultare anche la pagina dedicata a tutte le smart TV in offerta, così da non perdervi nessuna delle ottime promozioni in corso. Inoltre, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo ancora una volta a seguirci sui nostri canali Telegram, così da poter restare aggiornati su tante altre offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

N.B.: Onlinestore permette di dilazionare il prezzo d’acquisto in comode rate del tutto personalizzabili. Infatti, è possibile impegnarsi in un finanziamento da 12 a 2 rate mensili.

La nostra selezione di prodotti

