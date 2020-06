Smartphone e tanto altro nei Solo per Oggi Mediaworld

Voglia di fare acquisti sfruttando sconti incredibili? Se avete risposto con un deciso “sì”, allora siete nel posto giusto, perché in questa news vi parleremo delle sconvolgenti offerte valide solo per oggi di Mediaworld! Oltre al taglio sui prezzi, nella promozione è compresa anche la consegna gratuita con la possibilità di scegliere se farsi consegnare gli acquisti a casa oppure ritirandoli in negozio.

In questo ampio ventaglio di prodotti vogliamo segnalarvi la presenza dello smartphone Huawei P smart Z, che potrà diventare vostro a 189,00€ anziché a 279,99€. Questo smartphone di fascia media è caratterizzato da una cornice che ne esalta il design, ed una texture sul che alterna lucentezza e opacità gli conferisce molto carattere. Dotato di sistema operativo Android 9.0 Pie, questo smartphone ha una memoria da 64GB espandibile grazie a microSD fino a 512GB. Il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera da 16MP+2MP in grado di scattare ottime foto ed immortalare anche straordinari video. Il display da 6,59 pollici offre un completo campo di visualizzazione, merito anche dell’assenza del notch della fotocamera, posizionata a scomparsa lungo il bordo del telefono. La potente batteria da 4.000mAh ed il processore ottimizzato per il risparmio energetico, assicura un’elevata longevità del P smart Z, facendolo diventare il perfetto compagno per le attività quotidiane.

Oltre al P smart Z, sono molte le offerte coinvolte nel Solo per Oggi di Mediaworld, perciò vi invitiamo a visitare la pagina dedicata dello store in modo da trovare sicuramente l’articolo perfettamente in linea con le vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi andare ai prodotti in offerta, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

Le offerte solo per oggi

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!