Star Wars Squadrons: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Qualche giorno fa EA ha rivelato al grande pubblico Star Wars Squadrons, nuovo titolo ispirato alla celeberrima epopea fantascientifica nata dalla mente di George Lucas che promette di gettarci nientepopodimeno che in quelle battaglie spaziali che hanno reso famosissimo il franchise cinematografico. Una premessa che, come facilmente immaginabile, ha rapito senza troppi patemi il cuore di innumerevoli appassionati, che si sono lesti segnati sul calendario il prossimo 2 ottobre, data di rilascio ufficiale di Star Wars Squadrons. Del titolo per ora si sa solo che uscirà per Xbox One, PlayStation 4 e PC ma non è ovviamente da escludere un rilascio nei mesi successivi anche per l’attesissima next-gen. In attesa di annunci ufficiali a riguardo è però comunque possibile prenotare fin da ora Star Wars Squadrons su Xbox One, PS4 e PC ad un prezzo più che interessante.

Come spesso accade prenotando Star Wars Squadrons presso diversi rivenditori, tra cui Gamestop e Mediaworld, è possibile ottenere anche un discretamente corposo bonus preordine. A chiunque pre-ordinerà il gioco verrà infatti consegnato al lancio un codice contenente delle personalizzazioni aggiuntive per i caccia stellari ed i piloti dedicate all’Impero e alla Nuova Repubblica. Un bonus decisamente interessante, che premia ulteriormente tutti coloro che decideranno di prenotare fin da ora Star Wars Squadrons. Bando però alla ciance e vediamo insieme quelle che sono le migliori offerte ad oggi sul mercato per pre-acquistare Star Wars Squadrons.

