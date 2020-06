Super sconti fino al 60% su Unieuro, inizia il Bastard Black Friday

Sono cominciate le offerte del Bastard Black Friday da Unieuro! Dopo i Crazy Days Lg, ecco arrivare una nuova ventata di incredibili offerte su molti prodotti che arrivano a tagliare i prezzi fino al -60%! Queste incredibili promozioni riguardano smartphone, televisori e numerosi elettrodomestici, ma attenzione la promozione dura solamente fino all’8 luglio!

In questo ventaglio di articoli compresi nella promozione di Unieuro, vogliamo segnalarvi la presenza del dispositivo di domotica Google Home che potete acquistare a soli 39,00€, contro i normali 99,00€. Questo dispositivo oltre ad essere utile per ascoltare la musica e gestire gli impegni della giornata, attraverso i comandi vocali permette di interagire con i contenuti multimediali su Netflix o Youtube e di controllare la propria smart home con dei semplici comandi vocali. Grazie all’Assistente Google integrato questo piccolo strumento possiede tutte le risposte alle nostre domande, grazie alla potenza integrata delle ricerche online, di Google Maps e di molto altro. Con i suoi potenti speaker integrati, sentire la musica attraverso il sistema Google Home è piacevole, e la musica acquisisce un suono pieno e coinvolgente, adatto a tutti gli ambienti.

Oltre al Google Home sono molte i prodotti in offerta con il Bastard Black Friday di Unieuro, perciò vi invitiamo a visitare la pagina dedicata dello store per trovare la promozione adatta alle vostre necessità, ma ricordate avete tempo fino all’8 luglio. Tuttavia, prima di farvi partire con la ricerca dello sconto migliore, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

