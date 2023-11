Il Black Friday 2023 è sempre più vicino: mancano pochi giorni all'inizio ufficiale delle offerte che, come ogni anno, invaderanno tantissimi store online, permettendovi di risparmiare sui prodotti che avete nella lista dei desideri. Tra questi c'è, ovviamente Unieuro, che ha già fatto partire dellle promozioni sul proprio catalogo e a cui dedicheremo questo articolo.

Dunque, dopo i precedenti appuntamenti dedicati a diversi store e brand, oggi è il turno di Unieuro, uno store fisico e online che, come saprete, ha fatto della tecnologia di alto livello la sua punta di diamante, riuscendo a proporsi spesso con sconti e promozioni capaci di competere anche con portali ben più blasonati, come ad esempio Amazon.

Detto questo, nel presente articolo abbiamo cercato di proporvi alcuni dei prodotti più desiderati e acquistati dalle pagine di Unieuro o, quanto meno, quelli che sarebbe leciti aspettarsi dallo store, in vista della fine dell'anno. L'idea è quella di monitorarli e salvarli tra i preferiti, così che allo scoccare delle prime offerte del Black Friday, possiate subito verificare se essi siano o meno disponibili sullo store e, soprattutto, a quale prezzo sono stati (eventualmente) ribassati.

Black Friday Unieuro, i prodotti da tenere d'occhio

Google Pixel 8

Il primo prodotto che vi consigliamo è il Google Pixel 8, l'ultimo modello della linea che, nonostante sia uscito sul mercato da pochissimo, sarà già oggetto di sconto come parte del Black Friday di Unieuro. Si tratta di una scelta ideale per chi è già un affezionato della linea Pixel e sta cercando di passare al modello più recente e avanzato, ma è anche un'opzione eccellente per chi desidera un nuovo smartphone di fascia alta che si distingua per un'intelligenza artificiale avanzata e funzionalità esclusive per la privacy e la sicurezza, caratteristiche distintive del marchio Google.

Apple iPad 9a Gen

L'iPad di nona generazione si distingue per la sua potenza, facilità d'uso e incredibile versatilità, posizionandosi tra i migliori tablet disponibili sul mercato. Questo dispositivo è progettato per affiancarvi in ogni aspetto della vostra vita produttiva, che si tratti di lavoro, studio, disegno o intrattenimento, grazie al potentissimo chip A13 Bionic. La GPU, migliorata del 20% rispetto ai modelli precedenti, assicura performance grafiche di livello superiore, gestendo senza sforzi anche le applicazioni più esigenti, come software di editing video e foto. Un punto cruciale è il Neural Engine potenziato, che consente una gestione fluida di app di design avanzate, come Procreate, con i suoi effetti acquerello ultrarealistici.

Smart TV Samsung Series 6 50"

Se siete alla ricerca di una smart TV dotata di un pannello con risoluzione 4K con tecnologie alla pari dei modelli migliori sul mercato, ma il vostro budget è ridotto, non possiamo che consigliarvi la Samsung Series 6 da 50". Con meno di 500,00€, infatti, vi porterete a casa un televisore con uno schermo QLED con risoluzione 4K, nonché dotato di tecnologie come l'HDR10+ che vi permetteranno di godere di colori ricchi di contrasti e sfumature. Parliamo, dunque, di un modello ideale per tutti gli appassionati di cinema e serie tv, ma anche ottimo per i videogiocatori, dato che include una modalità gaming che vi permetterà di godere di gameplay estremamente fluidi e con un'alta frequenza di aggiornamento.

Lenovo IdeaPad Slim 3

Il Lenovo IdeaPad 3 è un notebook a dir poco potente che sfrutta un processore Intel Core i5 di 12a generazione, offrendo prestazioni veloci e affidabili anche durante le attività multitasking più impegnative, tanto da posizionarsi tra i migliori dispositivi sul mercato. Si tratta di una soluzione ideale per lo studio e il lavoro, soprattutto per coloro che sono spesso fuori casa, dato che il design leggero e compatto permette di infilarlo comodamente in uno zaino o borsa. Lo schermo Full HD da 15,6" e i due altoparlanti dotati di tecnologia Dolby Atmos, invece, assicurano un'esperienza visiva e uditiva eccezionale durante la fruizione di film e serie TV in alta risoluzione.

Dyson V11 Fluffy

Chiudiamo la lista con il Dyson V11, una delle migliori scope elettriche sul mercato, nonché il prodotto perfetto per chi è alla ricerca di un modello che consenta di ridurre drasticamente il tempo dedicato alle pulizie domestiche. Un punto di forza di questo modello è il sistema di filtrazione avanzato a sei strati, che trattiene il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron, garantendo una pulizia efficace. Inoltre, il Dyson V11 Fluffy è dotato di un motore digitale integrato che fa ruotare la spazzola fino a 60 volte al secondo, mentre le setole in nylon rigido penetrano in profondità per rimuovere lo sporco, mentre i filamenti in fibra di carbonio catturano la polvere fine anche su superfici rigide.

