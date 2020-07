Tante offerte su Apple Watch Serie 4 su Amazon

Vi segnaliamo che su Amazon sono partite alcune offerte relative i diversi modelli di Apple Watch 4, ovvero il penultimo modello del bellissimo smartwatch targato Apple e, ancora oggi, articolo apprezzabilissimo per chiunque desideri uno smartwatch completo e preciso, specie se a marchio Cupertino. Punto di riferimento del settore, Apple Watch ha sulle spalle poco più di un anno, giusto il tempo di lasciare posto al più recente Apple Watch Serie 5, ovvero uno dei smart watch più desiderati di questo 2020.

Non fatevi ingannare però, perché anche il Serie 4 ha dalla sua una serie di caratteristiche utilissime che, unite agli ottimi materiali con cui è stato costruito e ad un design sublime, riesce ancora oggi ad essere molto appetibile sul mercato, in quello che è un rapporto di serena convivenza con il modello più recente e aggiornato.

Caratterizzato dall’introduzione di un nuovo design, che è servito come base per la progettazione di Serie 5, Apple Watch 4 offre un ampio e bellissimo display da 40 o 44mm, rispettivamente un display OLED da 1,57’’ e uno da 1,78’’. Dotato di diverse tipologie di sensori, tale da offrire un tracciamento completo dell’attività motoria, oltre a permettere di rilevare il battito cardiaco in maniera continuativa con tanto di funzionalità di soccorso in caso di caduta. Un alleato eccezionale per la vita di tutti giorni, così come per l’attività fisica, con tanto di obiettivi personalizzabili, traguardi mensili e persino un divertente sistema di “medaglie” che premia l’utente per tutti gli obbiettivi raggiunti. Insomma, un dispositivo completo ed elegante, in offerta su Amazon in una moltitudine di varianti che vi proponiamo, qui in calce, nella loro lista completa, così che possiate scegliere quella che più si confà alle vostre tasche ed alle vostre necessità. A questo punto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte, non c’è davvero posto migliore per trovarli dei nostri quattro canali Telegram relativi alle offerte, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

