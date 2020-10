Tante offerte sulle macchine del caffé su Mediaworld!

In occasione della giornata mondiale del caffè, Mediaworld ha lanciato la promozione Coffee Break valida fino al 4 ottobre, che vi permetterà di acquistare a prezzi molto intriganti svariate macchine per il caffè, incluse quelle automatiche, oltre a diverse capsule e accessori vari.

Tante le proposte disponibili e tutte molto interessanti, come ad esempio la macchina per caffè automatica Philips EP5310/10, venduta a 289,99.€ invece di 559,99€. Parliamo di un dispositivo che saprà regalarvi il gusto di un caffè bevuto al bar, ma con il vantaggio di assaporarlo tra le mura di casa, comodamente e senza particolari attese, il tutto solo alla pressione di un tasto. Perfetta per gli intenditori del caffè, la Philips EP5310/10 è in grado di preparare tante e ottime bevande a base di latte e caffè, inclusi espresso, caffè lungo e caffè americano, tutte personalizzabili in quanto a corposità, temperatura e quantità. Immancabile il beccuccio pannarello, con cui preparare un delizioso e cremoso cappuccino per iniziare al meglio la giornata, così come non manca un sofisticato filtro che permette di servire ben 5000 tazze di caffè senza bisogno di decalcificazione.

Una macchina sofisticata e curata in ogni aspetto, ma di facile manutenzione grazie al gruppo caffè completamente estraibile e che non è l’unica a prendere parte a questa iniziativa, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le proposte che Mediaworld ha riservato in occasione di questa giornata speciale. Infine, non dimenticate – come sempre – di iscrivervi ai nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!