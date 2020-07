Tanti PC da gaming nelle offerte estive di AK Informatica!

Dopo l’offerta relativa ai migliori notebook da gaming MSI, AK Informatica ha deciso di inaugurare un’altra interessante promozione sui PC gaming AK Rig con sconti davvero allettanti, che abbassano il prezzo di acquisto di queste ottime macchine, anche di diverse centinaia di euro. Inoltre, ad impreziosire l’offerta, AK omaggia gli appassionati del videogioco con la spedizione gratuita e la garanzia di 36 mesi su tutti i prodotti promozionati.

La lista dei prodotti disponibili per questa promozione è davvero ampia, ma tra i vari spicca certamente l’ottimo Ak Rig Mod Nvidiation, caratterizzato da un processore AMD Ryzen 3 3200G accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB + 1 TB di memoria interna. A completare la scheda tecnica troviamo una scheda video Nvidia GeForce GTX 1650 con 4 GB di memoria dedicata e il sistema operativo Windows 10 Home preinstallato. Tutto questo si traduce in 799,00 euro, ma potete accaparrarvi questo PC desktop a 759,05 euro.

Per i veri appassionati, soprattutto quelli che voglio prestazioni degne di nota, consigliamo l’Ak Rig Nvidia RTX Raytracing Experience. Si tratta di un desktop da gaming che vanta un processore Intel Core i5-9400F abbinato a 16 GB di memoria RAM e ben 512GB + 1TB di memoria interna. Il comparto multimediale, invece, è completamente affidato a una scheda video MSI RTX 2070 Super Gaming X 8G, capace di garantire ottime prestazioni in tutti i videogiochi moderni, anche attivando il cosiddetto Ray Tracing. Se siete interessati, potete acquistare questo PC a 1.547,55 euro anziché 1.629,00 euro.

Come detto in precedenza, la lista dei prodotti promozionati è ampia e variegata. Per questo motivo, abbiamo deciso di proporvi una selezione dei migliori prodotti da acquistare in questo momento. Naturalmente, per ovvie ragioni, potete consultare la lista completa delle offerte al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutti gli sconti di AK Informatica nella loro interezza. Infine, vi invitiamo a seguirci su Telegram, dove potete trovare le migliori offerte sul mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi.

