Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction: dove acquistarlo al miglior prezzo

Durante l’E3 2021 abbiamo finalmente potuto vedere a fondo Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, nuovo episodio della celeberrima saga nato come evoluzione del concept esplorato con l’evento a tempo limitato Outbreak del fortunato Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Un titolo in uscita il prossimo 16 settembre, ma già ovviamente attesissimo dai fan, che possono fin da ora ingannare l’attesa prenotandolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato o con il prossimo Amazon Prime Day.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction sfrutterà il crossplay, permettendo così anche a giocatori con diverse console di giocare insieme. I possessori di Rainbow Six Siege che acquisteranno Rainbow Six Extraction otterranno inoltre tutti i 18 operatori di Extraction all’interno di Siege e il pack di oggetti estetici Fronte unito in entrambi i giochi. Un altro motivo, insomma, per prenotare fin da ora Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction al miglior prezzo possibile.

Un gioco come Rainbow Six Extraction non poteva ovviamente esimersi dall’avere numerose edizioni speciali dedicate. Vediamole insieme.

Standard Edition – Limited Edition – Guardian Edition

Al medesimo prezzo di lancio della Standard Edition sia Amazon che GameStop propongono una loro edizione in versione esclusiva. Da Amazon è possibile acquistare la Limited Edition, contenente il pacchetto Obscura al cui interno è possibile trovare le skin arma Nerocefalo e Strapazzo Ceruleo e i ciondoli Top secret e Anagramma, mentre da GameStop è possibile trovare la Guardian Edition con il relativo pacchetto Tocco Tossico che include l’uniforme e il copricapo Tocco tossico (solo per Alibi), le skin armi universali Tocco tossico e Redentore e i ciondoli Spaccaossa e Angelo custode.

Deluxe Edition

Siete dei grandi fan della saga e volete il massimo da Rainbow Six Extraction? A fare per voi è allora la Deluxe Edition del gioco, contenente sia il pacchetto Obscura che Tocco Tossico visti in precedenza e, inoltre, anche il pacchetto Assalto React, al cui interno è possibile trovare l’uniforme, il copricapo e la skin armi universali Spettro, il ciondolo Tetano REACT, 6 potenziamenti XP per gli eventi post-lancio e il 10% di sconto nel negozio del gioco. Non male, no?

