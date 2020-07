Xbox Live Gold e Xbox Game Pass in super offerta: ecco dove acquistarli al miglior prezzo

I fortunati possessori di un Xbox One conosceranno bene Xbox Live Gold e Xbox Game Pass, i due servizi in abbonamento di Microsoft che permettono di usufruire al massimo dell’ecosistema Xbox. Xbox Live Gold permette di giocare online sulle piattaforme di gioco Microsoft e, inoltre, regala ai propri abbonati ogni mese una manciata di titoli diversi. Xbox Game Pass, invece, è disponibile anche su PC e da accesso ad una libreria sconfinata di titoli, tra cui anche le esclusive fin dal giorno di lancio. A riunire i due servizi è infine l‘Xbox Game Pass Ultimate, che comprende entrambi gli abbonamenti ad un prezzo più conveniente.

Se è quindi chiaro come si tratti di servizi a dir poco imprescindibili, quello che forse non è scontato è la possibilità di abbonarsi ad essi ad un prezzo super grazie alle migliori offerte sul mercato. Allo stato attuale, infatti, un abbonamento annuale a Xbox Live Gold può essere acquistato a soli 44,99 euro contro i 60 di listino, mentre 3 mesi di Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate possono essere acquistati a rispettivamente 18,99 euro e 27,99 euro, risparmiando parecchio rispetto al prezzo standard.

La nostra selezione di prodotti:

Il nostro consiglio, come sempre, è quello di approfittarne il prima possibile: non è infatti chiaro fino a quando tali offerte resteranno valide e fino a quando sarà quindi possibile abbonarsi a Xbox Live Gold, Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate ad un prezzo decisamente minore rispetto a quello di listino. Di seguito potete trovare le migliori offerte disponibili sul mercato per ognuno di questi abbonamenti.

» Clicca qui per acquistare Xbox Live Gold abbonamento 12 mesi «

» Clicca qui per acquistare Xbox Game Pass abbonamento 3 mesi «

» Clicca qui per acquistare Xbox Game Pass Ultimate abbonamento 3 mesi «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!