Logo Tom's Hardware

Quanto ne sai sulle Stampanti 3D?

Quale tecnologia di stampa 3D utilizza un filamento termoplastico che viene fuso e depositato strato dopo strato?

A FDM (Fused Deposition Modeling)
B SLA (Stereolithography)
C SLS (Selective Laser Sintering)
D DLP (Digital Light Processing)
- Domanda 1 di 20