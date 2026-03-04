Nel campo della medicina rigenerativa ossea, uno dei problemi più persistenti riguarda la creazione di impianti in grado di dialogare autenticamente con la biologia del corpo umano, anziché limitarsi a sostituire meccanicamente il tessuto mancante. Un gruppo di ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo (ETH Zürich) ha sviluppato un nuovo tipo di idrogel stampabile con laser a scala nanometrica, progettato per replicare le prime fasi della guarigione ossea naturale e aprire la strada a impianti personalizzati per il singolo paziente. I risultati dello studio, condotto dal Professor Xiao-Hua Qin del Dipartimento di Ingegneria dei Biomateriali e dal Professor Ralph Müller, sono stati pubblicati sulla rivista Advanced Materials.

Per comprendere il significato di questo avanzamento, occorre partire da come funzionano oggi gli impianti ossei. Le opzioni disponibili sono essenzialmente tre: autotrapianti, che utilizzano osso prelevato dallo stesso paziente in un secondo intervento chirurgico; impianti metallici; e materiali ceramici. Gli autotrapianti comportano un rischio chirurgico aggiuntivo e tempi di recupero più lunghi. Gli impianti metallici, d'altra parte, presentano una rigidità meccanica molto superiore a quella dell'osso naturale, il che può causare instabilità nel lungo periodo e fenomeni di allentamento progressivo.

La soluzione proposta dal team zurighese parte da un'osservazione fondamentale sulla fisiologia ossea: quando un osso si frattura, il corpo non genera immediatamente tessuto duro. Nelle prime ore e nei primi giorni, si forma un ematoma nella sede della frattura. Questa struttura temporanea e permeabile funge da impalcatura provvisoria, consentendo alle cellule immunitarie e riparatrici di infiltrarsi e ricevere nutrimento attraverso una rete di fibrina. Solo successivamente questo framework flessibile si trasforma gradualmente in osso mineralizzato. Riprodurre questa fase iniziale della riparazione, anziché saltarla direttamente alla struttura finale, è il principio guida dell'intero progetto.

L'idrogel sviluppato è composto per il 97% di acqua e per il 3% di polimero biocompatibile, una proporzione che gli conferisce una consistenza simile alla gelatina. Per controllare con precisione quando e dove il materiale si solidifica, i ricercatori hanno incorporato due molecole specializzate: una funge da agente di connessione tra le catene polimeriche, l'altra reagisce all'esposizione alla luce avviando il processo di indurimento. Quando impulsi laser di una specifica lunghezza d'onda colpiscono il materiale, le catene polimeriche si legano istantaneamente formando strutture solide; le zone non irradiate rimangono morbide e possono essere rimosse successivamente.

La molecola connettrice è stata sintetizzata appositamente da Wanwan Qiu, ex dottoranda di Qin e Müller. Come ha spiegato la ricercatrice, «consente una strutturazione rapida degli idrogel nella scala sub-micrometrica», un risultato finora difficile da ottenere con questo tipo di materiali. La tecnica consente di modellare l'idrogel con una risoluzione spaziale di appena 500 nanometri, pari a circa un cinquantesimo del diametro di un globulo rosso.

«Un pezzo d'osso delle dimensioni di un dado contiene 74 chilometri di tunnel» — Professor Xiao-Hua Qin, ETH Zürich

La velocità di scrittura laser raggiunta costituisce un ulteriore risultato tecnico di rilievo. «Gli idrogel assomigliano alla gelatina, il che li rende difficili da modellare», ha spiegato il Professor Qin. «Con la nostra nuova molecola connettrice possiamo strutturare l'idrogel in modo stabile ed estremamente fine, raggiungendo velocità di scrittura fino a 400 millimetri al secondo: un nuovo record mondiale.» Questa combinazione di risoluzione nanometrica e velocità di produzione elevata è essenziale per rendere praticabile la stampa di strutture tridimensionali complesse su scala clinica.

L'architettura interna dell'osso naturale è straordinariamente sofisticata. Contiene una rete di canali submicrometrici riempiti di fluido e una struttura trabecolare — la delicata trama reticolare che conferisce resistenza meccanica all'osso spugnoso — che i metodi di produzione tradizionali non riescono a replicare fedelmente. Guidandosi con immagini di diagnostica medica, il team ha ricreato con l'idrogel proprio questa architettura trabecolare. La citazione del Professor Qin fornisce un'idea della complessità in gioco: un cubo d'osso da pochi centimetri contiene ben 74 chilometri di canali, una lunghezza superiore a quella del tunnel ferroviario del Gottardo — 54 chilometri — che detiene il record mondiale per le gallerie ferroviarie.

I risultati sperimentali ottenuti finora provengono esclusivamente da studi in vitro. Nei test in laboratorio, le cellule osteoblastiche — responsabili della formazione ossea — hanno colonizzato rapidamente la struttura dell'idrogel, avviando la produzione di collagene, la principale proteina strutturale del tessuto osseo. I test di biocompatibilità hanno confermato che il materiale non esercita effetti citotossici. Il materiale base è già stato brevettato e il gruppo di ricerca intende renderlo disponibile ai produttori di dispositivi medici.

La strada verso l'applicazione clinica richiede però ulteriori passaggi. Il Professor Qin sta pianificando studi su modelli animali in collaborazione con l'AO Research Institute Davos, uno dei principali centri mondiali per la ricerca sui traumi ossei. Questi esperimenti dovranno verificare se l'idrogel strutturato supporta la migrazione delle cellule osteogeniche all'interno di un organismo vivente e se è in grado di ripristinare progressivamente la resistenza meccanica dell'osso nel tempo. Le domande aperte riguardano in particolare la cinetica di degradazione del materiale in condizioni fisiologiche reali e la sua integrazione con il sistema vascolare, indispensabile per la nutrizione del tessuto in rigenerazione.