5 motivi per cui dovreste usare una VPN

Internet è diventato una componente essenziale delle nostre vite quotidiane, coinvolgendo attività che vanno dal lavoro agli acquisti, dall'intrattenimento alla comunicazione personale. Tuttavia, navigare online senza adeguate protezioni può esporci a rischi significativi per la nostra sicurezza e privacy. Una delle soluzioni più efficaci per prevenire questi problemi è l’utilizzo di una VPN (Virtual Private Network).

Sulle pagine di Tom's Hardware Italia vi abbiamo spiegato cos'è e cosa serve una VPN e abbiamo approfondito l'utilizzo delle virtual private network, mentre in questa sede vogliamo darvi cinque motivi per cui vale la pena usare una VPN. Nei vari commenti alle nostre guide, molti di voi hanno manifestato il dubbio sull'effettiva utilità di un servizio VPN e, se è vero che non tutti gli utenti abbiano la necessità di utilizzarlo, è altrettanto vero che ci sono diversi casi d'uso che rendono l'utilizzo di una virtual private network un requisito abbastanza fondamentale, se non imprescindibile.

A chi serve davvero una VPN?

Molti si chiedono se una VPN sia realmente necessaria nella loro quotidianità digitale. Questo strumento risulta particolarmente vantaggioso per chi si trova all'estero per motivi di studio o lavoro e desidera accedere ai contenuti in streaming nella propria lingua. Piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus offrono cataloghi diversi a seconda della posizione geografica, limitando l'accesso a determinate produzioni. Questo significa che, trovandovi negli Stati Uniti, potreste non riuscire a visualizzare alcuni titoli disponibili in Italia. La stessa situazione si verifica per le serie TV, i film e gli eventi trasmessi in esclusiva in altri paesi. Inoltre, una VPN può essere utile per chi desidera guardare contenuti non ancora rilasciati nel proprio paese, accettando di seguirli in lingua originale. Grazie a questo servizio, infatti, è possibile mascherare la propria posizione virtuale, ottenendo un indirizzo IP corrispondente a un'area geografica diversa e aggirando le restrizioni imposte dalle piattaforme.

Un altro scenario in cui una VPN diventa indispensabile riguarda la sicurezza delle connessioni durante i viaggi. Chi si sposta frequentemente per lavoro e utilizza le reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti, alberghi o caffetterie potrebbe esporsi a rischi informatici. Queste reti non sono sempre protette e potrebbero essere sfruttate da cybercriminali per intercettare dati sensibili, come credenziali bancarie o informazioni personali. L'uso di una VPN permette di stabilire una connessione crittografata, rendendo il traffico di dati indecifrabile per eventuali malintenzionati. Questo garantisce una navigazione più sicura, evitando spiacevoli sorprese legate a furti di dati o accessi non autorizzati.

Un ulteriore vantaggio offerto da una VPN riguarda la libertà di navigazione in paesi con restrizioni. Alcuni governi applicano severi controlli su Internet, bloccando l'accesso a siti web, social network e motori di ricerca come Google. In questi casi, una VPN consente di eludere la censura, offrendo un accesso senza limitazioni ai contenuti online. Questo non solo migliora l'esperienza di navigazione, ma tutela anche il diritto alla privacy, evitando che i dati di connessione vengano tracciati e monitorati dalle autorità locali.

I 5 motivi per usare una VPN

1. Maggiore sicurezza online

Navigando sul web, spesso ci connettiamo a reti Wi-Fi pubbliche gratuite che possono sembrare comode, ma che in realtà nascondono molte insidie. Queste reti, presenti in aeroporti, stazioni ferroviarie, hotel o centri commerciali, rappresentano un bersaglio facile per criminali informatici intenzionati a sottrarre dati sensibili come password, informazioni bancarie o documenti personali. Una VPN utilizza tecnologie avanzate di crittografia per creare un tunnel virtuale sicuro che protegge ogni vostra attività online. Grazie a questo sistema, tutti i dati che scambiate sul web diventano indecifrabili per chiunque tenti di intercettarli, permettendovi di navigare in completa sicurezza, anche in contesti considerati potenzialmente rischiosi.

2. Protezione completa della privacy

Viviamo in un’epoca in cui la privacy online è costantemente sotto assedio: piattaforme social, motori di ricerca e aziende pubblicitarie raccolgono enormi quantità di dati sulle nostre preferenze e abitudini. Queste informazioni vengono utilizzate per profilare gli utenti e creare pubblicità personalizzate, compromettendo di fatto la nostra libertà online. Una VPN agisce come uno scudo protettivo, nascondendo il vostro reale indirizzo IP e facendo in modo che le vostre attività non siano tracciabili. Con una VPN attiva, potrete visitare siti web, utilizzare servizi online e comunicare senza preoccuparvi che le vostre abitudini vengano monitorate o vendute a terze parti. Questo sistema vi permette di riprendere il controllo della vostra identità digitale, restituendovi una navigazione libera, privata e sicura.

3. Sbloccare contenuti geolocalizzati

Una delle maggiori frustrazioni per chi utilizza internet è trovarsi di fronte al messaggio "questo contenuto non è disponibile nella tua regione". Queste restrizioni geografiche sono particolarmente comuni su piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max o Disney+, impedendo l’accesso a serie TV, film ed eventi sportivi che potrebbero interessarvi. Una VPN risolve completamente questo problema, consentendovi di selezionare server situati in qualsiasi parte del mondo. Collegandovi, per esempio, a un server americano o britannico, avrete accesso ai cataloghi esclusivi di quei paesi, arricchendo notevolmente le vostre opzioni di intrattenimento. Inoltre, se viaggiate in paesi con censura o limitazioni di internet, una VPN vi consente di superare anche queste barriere, permettendovi di navigare liberamente e senza restrizioni.

4. Risparmiare approfittando di offerte e prezzi diversificati

Molti utenti non sono consapevoli del fatto che diversi siti web applicano strategie di prezzo dinamiche, basate sul paese da cui ci si collega. Questo fenomeno si nota frequentemente prenotando voli aerei, hotel, auto a noleggio, ma anche acquistando software, servizi digitali e abbonamenti online. Utilizzando una VPN potrete simulare di navigare da paesi differenti, confrontando facilmente le offerte più vantaggiose e risparmiando anche cifre significative. Non è raro, infatti, risparmiare decine o persino centinaia di euro su una singola prenotazione, semplicemente cambiando la posizione del vostro indirizzo IP tramite una VPN. In questo senso, l’uso di una VPN rappresenta non solo una misura di sicurezza, ma anche una vera e propria strategia intelligente di risparmio economico, particolarmente utile per chi viaggia spesso o effettua molti acquisti online. Vi rimandiamo anche al nostro articolo dedicato in cui vi spieghiamo come risparmiare online con una VPN.

5. Protezione avanzata nello smart working

Il passaggio massiccio allo smart working ha aperto scenari nuovi in ambito di sicurezza informatica. Molti lavoratori si connettono ai sistemi aziendali direttamente dalle proprie abitazioni, utilizzando connessioni che potrebbero non essere adeguatamente protette. Questo aumenta significativamente il rischio di cyber-attacchi, furti di dati aziendali e violazioni della privacy. Una VPN professionale permette ai dipendenti di connettersi alle reti aziendali tramite canali sicuri e criptati, impedendo che informazioni riservate o sensibili vengano intercettate da malintenzionati. Inoltre, con una VPN, l'accesso ai file e ai sistemi aziendali può essere gestito con maggior sicurezza, assicurando tranquillità sia ai lavoratori che alle aziende. In definitiva, l’uso di una VPN nello smart working non è soltanto una scelta consigliata, ma rappresenta ormai una necessità irrinunciabile per garantire una completa sicurezza digitale aziendale.

Altri casi d'uso

Ci sono altri motivi per cui vale la pena usare una VPN, come proteggervi dalla raccolta dati del vostro ISP, per fare un esempio. I dati di navigazione vengono conservati per un certo periodo di tempo definito dalle normative di riferimento. In Italia, tale periodo varia da 6 mesi a 2 anni a seconda dei casi, quindi utilizzare una VPN che implementa un'ottima policy di no-log (verificate sempre i termini di servizio e assicuratevi che siano stati fatti degli audit di sicurezza indipendenti) vi aiuta a non lasciare traccia delle vostre attività.

Un altro caso, sebbene possa suonarvi strano, è il gaming. Infatti, le VPN possono proteggervi durante le vostre sessioni di gioco contro possibili violazioni e attacchi, ma potrebbero anche consentirvi di provare titoli non ancora disponibili sul nostro territorio. E, in effetti, alcune VPN potrebbero migliorare anche le vostre prestazioni di rete, riducendo il ping e aumentando la velocità sia in download che upload. Se volete approfondire la questione, vi invitiamo a leggere la nostra guida alle migliori VPN per giocare.

Conclusione

Scegliere di utilizzare una VPN non significa soltanto adottare una semplice precauzione, ma equivale ad investire nella vostra sicurezza personale, nella vostra privacy e nella vostra libertà di navigazione online. In un mondo digitale sempre più complesso e pieno di minacce, l’adozione di una VPN diventa una scelta consapevole e intelligente per garantire una navigazione sicura, privata e senza limiti geografici. Investire in una VPN affidabile rappresenta oggi uno dei modi migliori per tutelare il proprio presente e futuro digitale, evitando rischi inutili e sfruttando al massimo tutte le opportunità offerte dalla rete. In ogni caso, vogliamo concludere questo articolo consigliandovi la nostra top 3 generale delle migliori VPN, che si distinguono anche per la loro versatilità.