"Mattoni in vetro"? Nuova scoperta potrebbe cambiare il futuro delle nostre case

Un gruppo di scienziati svizzeri ha recentemente sviluppato un nuovo materiale da costruzione che potrebbe rivoluzionare l'industria, grazie alle sue eccezionali proprietà isolanti. Come riportato su Sci.News, il team di scienziati dei materiali proveniente da Empa (Laboratorio Federale Svizzero per la Scienza e la Tecnologia) e dall'Università Tecnica Slovacca ha trovato un metodo per ridurre la domanda energetica per l'illuminazione e il riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC), senza dover aumentare lo spessore dell'isolamento.

Utilizzando granuli di aerogel di silice, i ricercatori hanno creato un mattone di vetro aerogel, un materiale traslucido e termoisolante. Questo materiale innovativo non solo offre un isolamento termico eccezionale, ma è anche caratterizzato dalla trasmissione della luce, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono alti livelli di illuminazione naturale.

Secondo Jannis Wernery, ricercatore di Empa, e i suoi colleghi, questo mattone di vetro aerogel è il più performante in termini di isolamento termico tra tutti quelli disponibili sulla carta e sul mercato. Grazie alle sue caratteristiche, può trovare applicazione in ambienti quali uffici, biblioteche e musei, dove è richiesta un'illuminazione naturale significativa.

"Il mattone di vetro aerogel rappresenta un importante passo avanti"

L'aerogel è noto per le sue proprietà leggere e isolanti ed è già utilizzato in una varietà di applicazioni, dall'isolamento degli edifici alla tecnologia spaziale della NASA. I ricercatori di Empa hanno iniziato a esplorare l'utilizzo diretto di questo materiale nella costruzione di edifici anni fa, e il mattone di vetro aerogel rappresenta un importante passo avanti in questa direzione.

L'aerogel è solo uno dei molti materiali che stanno emergendo come alternative al calcestruzzo nell'industria delle costruzioni. Oltre al Ferrock, al Sugarcrete e ai mattoni di micelio, altri materiali eco-sostenibili e dalle prestazioni superiori stanno guadagnando popolarità nel settore.