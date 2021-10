NASA, al via la missione di test per impedire a un asteroide pericoloso di colpire la Terra

La missione DART (Double Asteroid Redirection Test) della NASA sarà la prima dimostrazione della tecnica dell’impatto cinetico, che prevede l’invio di uno o più grandi veicoli spaziali ad alta velocità lungo il percorso di un asteroide nello spazio, per cambiarne la traiettoria. Il suo obiettivo è l’asteroide binario vicino alla Terra, Didymos, e la sua luna.

Il lancio di DART è previsto per le 22:20.m PST, del 23 novembre 2021, (1:20 a.m EST, 24 novembre), a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 dalla Vandenberg Space Force Base in California. La copertura in diretta del lancio andrà in onda su NASA TV, l’app NASA e il sito web dell’agenzia.

L’asteroide binario vicino alla Terra (65803) Didymos è l’obiettivo della dimostrazione DART. Mentre il corpo primario di Didymos è di circa 780 metri di diametro, il suo corpo secondario ha una dimensione di circa 160 metri, che è più tipico delle dimensioni degli asteroidi che potrebbero rappresentare la minaccia più probabile per la Terra. La binaria di Didymos viene intensamente osservata usando telescopi sulla Terra per misurare con precisione le sue proprietà prima dell’arrivo di DART.

Il veicolo spaziale DART raggiungerà la deflessione cinetica dell’impatto schiantandosi deliberatamente sulla luna ad una velocità di circa 6,6 km/s, con l’aiuto di una telecamera di bordo (chiamata DRACO) e di un sofisticato software di navigazione autonoma. La collisione cambierà la velocità della luna nella sua orbita attorno al corpo principale di una frazione dell’1%, ma questo cambierà il periodo orbitale della luna di diversi minuti – abbastanza per essere osservato e misurato usando i telescopi sulla Terra.

Una volta lanciato, DART implementerà Roll Out Solar Arrays (ROSA) per fornire l’energia solare necessaria per il sistema di propulsione elettrica di DART. Il veicolo spaziale DART dimostrerà anche il sistema di propulsione elettrica solare NASA Evolutionary Xenon Thruster – Commercial (NEXT-C) come parte della sua propulsione nello spazio.

Dopo la separazione dal veicolo di lancio e oltre un anno di crociera, DART intercetterà la luna di Didymos alla fine di settembre 2022, quando il sistema Didymos si troverà a 11 milioni di chilometri dalla Terra, consentendo osservazioni da parte di telescopi terrestri e radar planetari per misurare il cambiamento di quantità di moto impartito alla luna.