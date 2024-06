Amazfit Helio Ring arriva in Italia, ed è senza abbonamento: ecco quanto costa

Amazfit, noto produttore nel settore dei dispositivi indossabili, propone la sua versione di smart ring anche sul mercato italiano: Amazfit Helio Ring rappresenta una delle prime soluzioni di questo tipo a diventare mainstream, anticipando persino la proposta di Samsung. L'anello è già disponibile sul sito ufficiale, con spedizione a partire dal 20 giugno.

Amazfit Helio Ring si distingue per la sua capacità di monitorare una serie di parametri vitali come la frequenza cardiaca, la saturazione dell'ossigeno nel sangue, il livello di stress e la qualità del sonno. Dotato di una banda interna in resina e una struttura esterna in lega di titanio, questo anello garantisce comfort e una notevole resistenza, essendo impermeabile fino a 10 ATM.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la sua connessione Bluetooth, che permette di collegarlo facilmente a smartphone, sia Android che iOS, tramite l'applicazione Zepp. Inoltre, è possibile caricarlo in modalità wireless, raggiungendo la carica completa in circa un'ora e quaranta minuti con un'autonomia che può arrivare fino a quattro giorni.

Per quanto riguarda il costo, Amazfit Helio Ring può essere acquistato singolarmente a 299,99€. Un dettaglio non trascurabile è che l'uso completo delle funzionalità dell'anello non richiede alcun abbonamento mensile.

Questa mossa di Amazfit potrebbe riscuotere un grande interesse in un mercato sempre più attratto da soluzioni tecnologiche indossabili che coniughino funzionalità avanzate e comodità d'uso, soprattutto durante le ore notturne. Amazfit Helio Ring si presenta come una proposta innovativa sul mercato degli accessori fitness, promettendo di diventare un punto di riferimento per gli appassionati del benessere grazie alla sua versatilità e alle sue caratteristiche all'avanguardia.