Migliori smart ring (aprile 2024)

Gli smart ring sono una delle novità tecnologiche più recenti nel mondo dei wearable. Sono dispositivi compatti, sobri e ricchi di funzioni utili che grazie alle loro caratteristiche hanno rapidamente guadagnato il favore degli appassionati di accessori smart. Offrono un'alternativa pratica e innovativa ai tradizionali smartwatch e smart band, e sono quindi perfetti per chi cerca un dispositivo diverso dal solito per monitorare la salute distinguendosi con un accessorio ricercato.

Gli smart ring sono in grado di monitorare e fornire informazioni su parametri vitali come il battito cardiaco, il sonno e l'attività fisica. Alcuni offrono anche la possibilità di effettuare pagamenti contactless grazie ai chip NFC integrati, definendo un nuovo standard nel settore del benessere e della connettività.

L’attenzione su questi nuovi prodotti è stata risvegliata anche grazie all’annuncio di Samsung riguardante lo sviluppo del Galaxy Ring, in arrivo quest’estate, che promette di arricchire questa categoria con funzioni e potenzialità ancora più sofisticate. Un altro smart ring interessante di cui attendiamo l’uscita nei prossimi mesi è Amazfit Helio Ring, pensato specialmente per atleti e sportivi che necessitano di monitorare il sonno per massimizzare le prestazioni.

Anche se questi promettenti smart ring non sono ancora usciti, in commercio si trova già qualche modello valido che vale la pena prendere in considerazione se non vedete l’ora di mettere alla prova questa nuova tecnologia. Di seguito trovate tutti i migliori smart ring in circolazione al momento, con elencate tutte le caratteristiche che li rendono particolarmente apprezzabili nel mondo dei dispositivi indossabili.

Cos'è uno smart ring?

Lo smart ring è un dispositivo indossabile di ultima generazione che combina le funzionalità di uno smartwatch con la discrezione e la praticità di un anello. Questo piccolo accessorio, indossato al dito come un normale accessorio, è dotato di funzioni smart che consentono all'utente di ricevere notifiche, monitorare l'attività fisica, controllare la musica e persino effettuare pagamenti senza dover utilizzare il telefono.

Grazie ai sensori integrati, gli smart ring possono rilevare vari parametri biometrici come il battito cardiaco, la qualità del sonno e persino il livello di stress. Inoltre, possono essere sincronizzati con lo smartphone attraverso un'app dedicata per visualizzare e gestire le informazioni raccolte. Un altro vantaggio degli smart ring è la loro discrezione. Essendo indossati come anelli, sono meno invasivi rispetto agli smartwatch e consentono all'utente di rimanere connesso senza dover costantemente controllare lo smartphone.

Come funziona uno smart ring?

Gli smart ring funzionano attraverso una combinazione di sensori e tecnologia wireless. Dotati di rilevatori come accelerometro, giroscopio e talvolta anche sensori biometrici, gli smart ring rilevano movimenti, posizione e parametri biologici. Queste informazioni vengono poi trasmesse attraverso il Bluetooth allo smartphone, dove un'app dedicata sullo riceve e elabora i dati provenienti dall'anello, consentendo all'utente di visualizzare notifiche, monitorare l'attività fisica ed effettuare pagamenti.

Cosa può fare uno smart ring?

Gli smart ring sono wearable ricchissimi di funzioni che integrano tecnologie avanzate in un formato compatto, in modo da adattarsi alle esigenze e agli stili di vita più diversi. Gli smart ring sono dotati di funzioni per il monitoraggio della salute e del benessere, per il tracciamento dell’attività fisica, per i pagamenti contactless e per la gestione di notifiche e chiamate.

Gli smart ring vengono utilizzati principalmente per monitorare vari parametri della salute in modo continuativo, come per esempio il battito e la frequenza cardiaci, i livelli di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e la temperatura del corpo. Alcuni smart ring hanno anche dei sensori per tracciare con precisione l’attività fisica, le calorie bruciate, i passi giornalieri e molto altro.

Inoltre, se collegati allo smartphone tramite Bluetooth, gli smart ring permettono di ricevere chiamate e notifiche. Sebbene privi di display, possono notificare tramite vibrazione l’arrivo di chiamate, messaggi, promemoria o sveglie. Alcuni modelli consentono addirittura di programmare comandi gestuali per alcune funzioni specifiche, come la riproduzione musicale e l’interazione con dispositivi per la smart home come gli speaker con assistente vocale.

Gli smart ring più all’avanguardia integrano anche chip NFC per effettuare i pagamenti contactless in modo comodo e sicuro. Inoltre, nonostante siano piccoli, gli smart ring di buona qualità vantano un’eccellente efficienza energetica che assicura una lunga durata della batteria.

A cosa serve lo smart ring?

Lo smart ring offre una serie di funzionalità utili per semplificare la vita quotidiana, migliorando l'efficienza e la comodità nella gestione delle comunicazioni, delle attività quotidiane e del benessere fisico e offrendo agli utenti un modo più semplice e discreto per rimanere connessi e attivi. Serve principalmente come estensione dello smartphone, consentendo agli utenti di ricevere notifiche, controllare le chiamate e gestire le attività senza dover costantemente controllare il telefono.

Inoltre, lo smart ring può essere utilizzato per monitorare l'attività fisica, tenendo traccia dei passi, della frequenza cardiaca e delle calorie bruciate: questa particolarità lo rende uno strumento utile per coloro che desiderano mantenere uno stile di vita attivo e monitorare il proprio benessere. Alcuni modelli di smart ring offrono anche funzionalità aggiuntive come il controllo dei dispositivi smart home, la gestione della musica la possibilità di effettuare pagamenti contactless.

Come funzionano le notifiche sullo smart ring?

Le notifiche sullo smart ring funzionano attraverso una connessione wireless con lo smartphone a cui il dispositivo è associato. Quando si riceve una notifica sul telefono, questa viene inviata allo smart ring tramite Bluetooth. Una volta che lo smart ring riceve la notifica, si viene avvisati con una vibrazione o un LED. Generalmente è possibile personalizzare le notifiche sullo smart ring attraverso l'app dedicata dello smartphone, in modo da selezionare quali app possono inviare notifiche e configurare la tipologia di avviso che si desidera ricevere.

Le notifiche sullo smart ring possono includere messaggi di testo, chiamate in arrivo, promemoria degli eventi del calendario, aggiornamenti delle app e molto altro ancora. In questo modo, lo smart ring funge da vera e propria estensione del telefono.

Qual è il miglior smart ring?

La scelta dello smart ring adatto dipende da molti fattori, che a loro volta derivano dalle abitudini e dalle esigenze personali degli utenti. Tuttavia, ci sono alcuni parametri standard da tenere a mente per fare la scelta giusta:

Design: il design e l’estetica sono fattori fondamentali nella scelta di un dispositivo come gli smart ring, che sono dei veri e propri accessori da indossare ogni giorno. È fondamentale scegliere un modello che rispecchi lo stile personale, ma soprattutto che sia comodo da indossare per lunghi periodi di tempo. Inoltre, è importante valutare la qualità costruttiva e la durabilità di uno smart ring: un buon dispositivo dovrebbe essere impermeabile, in modo da poterlo indossare sempre a prescindere dal tempo atmosferico e dall’attività svolta.

Funzioni: bisogna valutare anche l’uso che si intende fare di uno smart ring e definire quali sono le proprie priorità: avete bisogno di un dispositivo per monitorare l’attività fisica, oppure vi basta ricevere aggiornamenti su alcuni parametri della salute? Vi serve uno smart ring che supporti funzioni avanzate oppure vi accontentate di un modello che svolga compiti base? Avete bisogno di uno smart ring che gestisca le notifiche e i pagamento contactless, oppure potete farne a meno?

Compatibilità: Dal momento che per utilizzare uno smart ring bisogna scaricare la relativa app sul proprio smartphone in modo da poter associare i due dispositivi, è indispensabile accertarsi che il vostro modello preferito sia compatibile con il sistema operativo del vostro telefono, che sia iOS oppure Android.

Autonomia: Gli smart ring hanno una durata della batteria più ridotta rispetto ad altri wearable proprio per via delle loro piccole dimensioni. Valutate attentamente se l’autonomia dichiarata fa al caso vostro e se la frequenza di ricarica necessaria è in sintonia con il vostro stile di vita e con l’uso che volete fare del vostro smart ring.

Cosa posso tracciare con lo smart ring?

Con uno smart ring è possibile monitorare una varietà di dati relativi al benessere fisico e all'attività quotidiana, in modo da adottare uno stile di vita complessivamente più sano e attivo. Tra le principali funzionalità di tracciamento troviamo il monitoraggio dell'attività fisica, che include il conteggio dei passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate. Inoltre, potete monitorare il sonno per valutare la qualità del riposo e migliorare le vostre abitudini. Lo smart ring registra i cicli di sonno leggero, profondo e REM, fornendovi informazioni dettagliate sulle ore di riposo. Alcuni smart ring sono dotati anche di sensori biometrici che consentono il monitoraggio del battito cardiaco, del livello di stress e della saturazione di ossigeno nel sangue.

Con alcuni smart ring è possibile effettuare pagamenti contactless: certi modelli sono dotati di tecnologia NFC (Near Field Communication), che consente di effettuare transazioni simili a quelle effettuate con una carta o uno smartphone che integrano la stessa tecnologia.

Per utilizzare la funzione di pagamento contactless con lo smart ring, è necessario associare il proprio metodo di pagamento preferito, come una carta di credito o di debito, attraverso un'app dedicata sul proprio smartphone. Una volta associata, potete semplicemente avvicinare il vostro smart ring al terminale di pagamento abilitato NFC per completare la transazione in modo rapido e sicuro.

Questo offre un'ulteriore comodità agli utenti, permettendo loro di lasciare il portafoglio a casa e di pagare in modo sicuro anche senza avere con sè una carta fisica. Tuttavia, è importante notare che non tutti gli smart ring supportano la funzione di pagamento contactless, quindi assicuratevi di verificare le specifiche del modello che state considerando prima di effettuare l'acquisto.

Quanto costa uno smart ring?

I migliori smart ring in circolazione hanno prezzi differenti in base alla pregiatezza dei materiali con cui sono costruiti e alla quantità di funzioni supportate. Nella nostra guida all’acquisto abbiamo incluso vari modelli che spaziano tra 99€ per lo smart ring più economico e 379€ per il modello più completo e costoso.