Pur essendo ormai un appassionato tech da oltre un decennio, ammetto di aver colmato una (delle mie tante) lacuna solo in queste ultime settimane, grazie proprio alla recensione di questo Amazon Fire HD 8. Seppur infatti nel corso di tutti questi anni io abbia avuto la possibilità di avere fra le mani i prodotti fra i più diversi realizzati da praticamente tutti i brand, non avevo ancora mai provato i tanto famosi Tablet Amazon della linea Fire.

Complice l’arrivo della nuova generazione approdata proprio sullo store e-commerce del brand in queste settimane, ho però potuto per la prima volta provare, in prima persona appunto, cosa significhi nel quotidiano avere a che fare con un prodotto così particolare e unico, che da anni vive l’assenza dei servizi Google, senza che tale aspetto faccia troppo rumore (a differenza di altri player che invece ancora faticano a trovare la loro nuova dimensione).

Con un prezzo che forse rappresenta il cartellino d’ingresso più economico nel segmento (senza andare a scomodare le varie opzioni di dubbio provenienza offerte anche nelle pagine dello store Amazon), riuscirà questa nuova versione a convincermi con il suo approccio che vede l’ecosistema Amazon al centro?

Economico nel prezzo… ma a quali condizioni?

A partire dalla costruzione di questo Amazon Fire HD 8, si capisce subito come l’estetica non sia il suo punto di forza, anzi. L’approccio scelto dall’azienda ricalca le linee del passato, con l’utilizzo di materiali plastici a dimostrare tutta la volontà di risparmio in fase di progettazione, al fine di rendere questo prodotto il più economico possibile per l’utente.

Visto il risultato finale, non posso che giudicare positivamente questa scelta però. Mi immagino questo Tablet infatti come perfetto per l’uso familiare (nel corso di questa recensione vi parlerò anche delle performance più nello specifico anticipandovi però che non si può chiedere nulla a questo prodotto che vada oltre uno scenario di utilizzo ultra basico e modesto), con la possibilità di vedere questo device in mano a dei bambini/ragazzini senza che i genitori si debbano preoccupare troppo di eventuali danni alla scocca o al pannello.

Pannello che nella sua diagonale da 8″ diventa un compagno più che adatto per l’intrattenimento video e per lo streaming di contenuti (suo scenario d’uso principe) non prestando un conto troppo elevato da pagare in termini di portabilità.

Forse la qualità però del pannello poteva essere leggermente migliorata in quel di Amazon, con un display che è notevolmente inferiore a praticamente ogni altro dispositivo elettronico acquistabile sul mercato. La vista frontale è in grado infatti di garantire una buona resa, assolutamente in linea con il piazzamento economico di questo prodotto ma appena si prova a guardare da angolazioni leggermente meno “perfette” oppure si chiede al pannello di contrastare le fonti d’illuminazione esterna andando ad agire sulla luminosità dello schermo, ecco che i limiti hardware diventano protagonisti.

Peccato perché la reattività del touch non è poi neanche così tanto male, con lo scorrimento del dito che è sempre piacevole nonostante la natura economica del pannello (e nonostante anche la ovvia mancanza di refresh rate maggiori ai quali siamo abituati in quasi tutti i prodotti di moderna concezione).

Non chiedetegli di essere un tablet tuttofare

I tagli ai costi legati al design, si riflettono poi anche alla lettura dei dati tecnici di questo Amazon Fire HD 8. Escludendo l’elemento più ovvio e in parte già trattato poco sopra legato alla risoluzione “solo” HD del pannello, anche tutti gli altri aspetti fondamentali sono stati pensati e implementati da Amazon con l’obiettivo di limare i costi pur volendo mantenere un’esperienza generale non troppo limitata.

Mai come con questo Amazon Fire HD 8 infatti non credo sia utile soffermarsi all’analisi dei dati legati a processore e memorie, con il software a muovere il tutto appositamente studiato per tirare fuori il massimo da ogni componente hardware interno. Detto dell’assenza dei servizi Google, i ragionamenti legati a questa particolare personalizzazione di Android vanno ben oltre questa “mancanza” e sono la ragione principe per la quale l’esperienza utente, seppur lontana da qualsiasi altro competitor presente sul mercato, non risente troppo dei miseri dati hardware a disposizione.

Per quanto infatti l’assenza del Google Play Store (sostituito dallo store Amazon proprietario e dal supporto all’installazione dei pacchetti file APK tramite browser) sia un elemento solitamente invalidante per un dispositivo tech di ultima generazione, in questo caso si tratta di una delle motivazioni grazie alle quali questo prodotto è in realtà più reattivo e piacevole di quello che ci si potrebbe aspettare.

Già dalla prima accensione infatti si viene accolti da una serie d’interfacce, l’ultima legata alla home screen vera e propria del prodotto, che dimostrano la volontà di Amazon di non voler entrare in competizione diretta con i prodotti più completi (e costosi) della concorrenza, volendo provare un approccio più semplice e incentrato appunto sui servizi proprietari che spaziano ormai dal cloud fotografico ai servizi di streaming.

In quest’ottica il supporto all’installazione di praticamente ogni applicativo tramite APK deve essere vista solamente come un’opportunità per gli utenti più smaliziati ma una pratica dalla quale l’utente comune deve tenersi alla larga (pratica che comunque pur permettendo l’installazione non garantisce il reale funzionamento dello stesso, vista la natura e la diversa base software sel distema operativo Amazon).

Tutti i giochi, così come le app, presenti sullo store Amazon sono infatti in grado di restituire un’esperienza per lo più piacevole e in linea con la potenza a disposizione di questo Fire HD 8. Voler andare a chiedere di più con l’installazione di servizi “extra”, seppur operazione possibile tramite il software (anche se con le ovvie limitazioni legate alle stesse problematiche viste di recente sui dispositivi Huawei non dotati di supporto ai servizi Google), non solo restituirà performance peggiori, ma farà perdere di vista il target di riferimento di questo Tablet.

Tablet che non deve essere visto come un sostituito low cost dei prodotti appunto con cartellino più elevato ma come un primo approccio al mondo dei dispositivi di grande dimensione, senza voler avanzare pretese di produttività (che non sono assolutamente alla portata di questo Fire), per tutti coloro che sono già all’interno dell’ecosistema Amazon e che troveranno con questo device una porta d’accesso facilitata a tutti i servizi del brand Americano.

D’altra parte il prezzo così invitante potrebbe essere visto dagli utenti che non utilizzano ancora i servizi Amazon come un’opportunità per prendere confidenza con gli stessi, potendo contare su di un esborso hardware di entità molto inferiore rispetto a quasi tutte lealtre opzioni presenti sul mercato, avendo fra le mani comunque un prodotto realizzato e studiato al 100/100 per il nostro mercato (elemento non sempre scontato sui Tablet di provenienza cinese realizzati dai brand più disparati).

Una buona proposta quindi?

Ma di quanto esattamente questo Amazon Fire HD 8 è più “low cost” rispetto alla competizione di brand “con visioni e mission occidentali”? Perché alla fine trovo sia questo il reale punto d’analisi di questo Tablet.

I servizi Amazon infatti, per quanto l’accesso su questo Fire sia agevolato e semplificato, non sono esclusiva diretta di questo terminale, anzi. Il ragionamento gira quindi su quanto il risparmio sia effettivamente così tanto invitante da sopperire le lacune hardware (e software) delle proposte più complete. Sotto questo punto di vista le recenti proposte del mercato sono di particolare interesse, con tanti brand nuovamente interessati al segmento, con opportunità fra le più diverse che vedono prezzi d’ingresso attorno ai 250-300 euro.

Sono invece circa 150 euro la spesa per questo Amazon Fire HD 8 nella versione da 64GB (la versione da 32GB la sconsiglio vivamente vista la poca differenza economica a listino) e con un rapporto di circa “1:2″ rispetto la competizione, trovo che questo dispositivo Amazon possa dire la sua.

Dedicato a un pubblico generalista che non ricerca un uso intensivo o basato su app specifiche di Google, Fire HD 8 si dimostra infatti come un abile compagno della vita multimediale quotidiana. Se però questo rapporto dovesse venire meno, con le proposte avversarie protagoniste di sconti e promozioni, allora potrebbe essere più logico considerare queste alternative, magari meno semplici e intuitive, ma decisamente più complete potenzialmente più adatte agli utilizzi più disparati.