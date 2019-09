Amazon Prime Student: 3 mesi gratis e 18 euro all’anno per gli universitari

Con Amazon Prime Student, gli studenti universitari potranno usufruire di 90 giorni di prova e di uno sconto sull'abbonamento annuale che per 4 anni sarà di soli 18 euro.

Buone notizie per gli studenti universitari. Il programma Amazon Prime Student è sbarcato in Italia in collaborazione con Microsoft Surface. Gli studenti potranno sfruttare tutti i benefici di un classico abbonamento Prime ma con ulteriori vantaggi. Il periodo di prova infatti si estende a 90 giorni. Dopo questo periodo, Prime Student si rinnova automaticamente a soli 18 euro all’anno, la metà rispetto ai 36 euro di un abbonamento classico.

C’è un limite: è possibile usufruire del programma per un massimo di 4 anni a partire dalla prima sottoscrizione. L’unico requisito fondamentale è il possesso di un indirizzo mail universitario. In caso contrario, è possibile iscriversi a Prime Student fornendo tutta la documentazione necessaria a determinare la propria condizione di “studente”.

Come già detto, i vantaggi sono gli stessi del classico Amazon Prime: consegne veloci illimitate, Prime Video, Prime Music, Twitch Prime, Amazon Photos, Prime Reading e accesso anticipato alle Offerte Lampo.

Se siete studenti universitari, è sufficiente recarsi sulla pagina Amazon (tramite questo link) e procedere all’iscrizione utilizzando la mail fornita dalla propria università. L’accesso alla casella postale universitaria è indispensabile per recuperare il codice di verifica che verrà inviato da Amazon per finalizzare la sottoscrizione.