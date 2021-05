Anche Galaxy S22 avrà le lenti firmate, e non da un’azienda qualsiasi!

Molti degli smartphone flaghship che arrivano sul mercato hanno un set fotografico firmato da un’azienda esterna che aiuta sia dal punto di vista del marketing sia dal punto di vista della qualità e delle funzioni.

Huawei e Leica hanno già una partnership da anni, con quest’ultima che firma le lenti di smartphone come P40 e Mate 40. Anche OnePlus, a partire dai flagship di quest’anno, ha stretto una collaborazione con Hasselblad.

Ed ora pare essere arrivato il momento per Samsung. Voci sempre più insistenti riportano che l’azienda coreana e Olympus abbiano stretto un accordo e questo si concretizzerà a partire dal Galaxy S22 in arrivo nei primi mesi del prossimo anno.

A queste voci si è aggiunto Ice Universe, leaker sempre attento e puntuale che riguardo le vicende dell’azienda produttrice dei Galaxy ne sa decisamente tanto. Il mese scorso ha lanciato l’indiscrezione in un post, asserendo che una sua fonte interna gli avesse riferito che il matrimonio tra Olympus e Samsung si potesse presto fare.

Inoltre, proprio qualche giorno fa, abbiamo parlato del fatto che i prossimi smartphone top di gamma potessero vantare un sensore da oltre 200 MP. Le notizie sarebbero correlate in quanto proprio Olympus avrebbe chiesto un sensore così potente a Samsung sulla quale lavorare.

Olympus è stata fondata in Giappone ed è un’azienda storica specializzata in apparecchiature ottiche che dai primi anni nel ‘900 ha portato tutta una serie di innovazioni che molte aziende concorrenti, nel tempo, hanno preso come riferimento per i propri prodotti.

Dubitiamo di vedere già l’azienda all’opera con la sua firma sulla fotocamera di Galaxy Z Fold 3, o altri smartphone top programmati per il secondo semestre dell’anno. Probabilmente servirà più tempo e le voci iniziano ad essere sempre più insistenti per il Galaxy S22.