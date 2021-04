Samsung sfida Huawei: Galaxy S22 con Super Zoom e design inedito

Un colosso come Samsung non si ferma mai e, anche a pochissimi mesi dal lancio, pensa già a come disegnare dentro e fuori la sua prossima famiglia di smartphone top di gamma: Galaxy S22.

Essendo così tanto distanti dalle rispettive ufficialità, i prossimi flagship potrebbero vedere la luce nel primo trimestre 2022. Ma ci sono novità sotto forma di rumors che dipingono il prossimo Galaxy S22 come il non plus ultra per fotocamera e design.

Da qualche anno a questa parte abbiamo assistito ad un netta riduzione della corsa ai MegaPixel ma nelle ultime generazioni di smartphone (non solo Samsung) c’è stata una decisa ripresa. Questa sarebbe confermata non solo dalle risoluzioni dei sensori che sono passate in breve tempo da 12 a 108 MP, ma anche dai rumors orientali che vedono il prossimo Galaxy S22 vantare una fotocamera con sensore principale da oltre 200 MP.

Ma c’è di più. Parrebbe che la famiglia tutta avrà una fotocamera da oltre 200 MP, fermo restando che se esisterà una versione Ultra questa sarà dotata di uno Zoom ottico davvero spinto e da primo della classe, che andrà a superare persino quello di Huawei con i suoi flagship.

Ma se la fotocamera è un dettaglio che viene preso sempre più in considerazione, lo è anche il design che altre indiscrezioni riportano essere completamente nuovo e dai tratti squadrati, ma decisamente più squadrati. Potrebbero tornare in auge i formati 16:9? Rimanendo in casa Samsung , S7 ed S7 Edge avevano un formato 16:9 mentre da Galaxy S8 in avanti tutti gli smartphone del produttore coreano hanno abbracciato un design 18:9, più stretto e lungo.

Non sappiamo se la società vorrà portare in commercio un S22 in 16:9 o se vorrà fornire una doppia scelta al cliente. Ma è abbastanza chiaro che, tranne che per i pieghevoli e gli arrotolabili che si diffondono con difficoltà visti i prezzi elevati, l’offerta sta diventando sempre più stagnante e merita una ventata di aria fresca.