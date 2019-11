Android 10 in arrivo su Huawei P30 e P30 Pro: si parte dalla Cina

Huawei P30 e P30 Pro stanno cominciando a ricevere l’EMUI 10 basata su Android 10. Il roll-out è partito in Cina. In un secondo momento, arriverà anche in Italia.

Huawei P30 e P30 Pro stanno cominciando a ricevere l’EMUI 10 basata su Android 10. Parliamo dell’ultima versione del sistema operativo di Google personalizzata con la nuova personalizzazione dell’interfaccia grafica del produttore cinese. Il roll-out è cominciato in Cina, qualche giorno in anticipo rispetto a quanto annunciato in precedenza.

La versione disponibile al download è identificata con il numero 10.0.0.166. I requisiti necessari sono ovviamente avere a disposizione un P30 o P30 Pro aggiornati alla versione 9.1.0.226 della EMUI. Il peso dell’aggiornamento è abbastanza corposo, ben 5 Gigabyte. EMUI 10 porta con sé una serie di novità, tra cui la modalità scura, icone ridisegnate e molto altro.

Il rilascio di EMUI 10 con Android 10 per le versioni internazionali dei top di gamma Huawei sarà implementato in un secondo momento. Gli utenti internazionali, però, non dovranno attendere molto. Il programma beta, infatti, è già arrivato in Europa, il che vuol dire che a breve potrebbe arrivare il rilascio della versione stabile anche per il Vecchio Continente.

Ad ogni modo, P30 e P30 Pro non saranno gli unici che riceveranno Android 10. Non solo top di gamma, come Mate 20 e Mate 20 Pro ma anche smartphone di fascia media come P30 Lite, P Smart+ 2019 e P Smart 2019. Potete comunque consultare la lista dei dispositivi che si aggiorneranno ad Android 10 nell’articolo che abbiamo creato ad-hoc, raggiungibile tramite questo link.