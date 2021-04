Android 12 DP3: il Material NEXT prende forma

Android 12 Developer Preview 3 è pronto per essere scaricato ed installato e porta con se delle novità interessanti che vanno a plasmare pian piano quella che sarà la forma finale della nuova versione del sistema operativo del robottino verde firmata Material NEXT.

Per provarla però avrete bisogno almeno di un Pixel 3, passano per i modelli intermedi e arrivando fino a Pixel 5. Qui c’è la pagina dei download e le istruzioni su come installarla sul proprio smartphone Pixel.

Come dicevamo, ci sono delle novità. Iniziamo dal feedback della vibrazione, ora molto più preciso ed allineato ai comandi che impartiamo sul display. Con l’espansione di questa funzione infatti, si potrà ottenere una performance più coinvolgente e sfruttare il feedback per migliorare l’esperienza di giochi e produttività. Novità anche per i link che si aprono dal browser predefinito anche dopo aver installato una nuova App, evitando di farlo scegliere all’utente la prima volta.

Ci sono anche miglioramenti legati alla fotocamera. Sappiamo che Google riesce ad ottenere una qualità top dagli scatti fotografici anche dai Pixel un po’ “datati”. In Android 12 Developer Preview 3 c’è il supporto API per gestire scatti ad altissima risoluzione direttamente dalle interfacce fotografiche delle App di terze parti in modo tale da utilizzare funzionalità estese a tutto il parco multimediale.

Google sa che anche l’occhio vuole la sua parte ed inserisce nuove transizioni, nuove animazione di apertura e chiusura App e tutta una nuova serie di sfondi che includerà nella versione finale. Una nuova linea guida raccomandata suggerisce di rendere univoche per tutte le App le animazione di apertura e chiusura ma non obbligherà ad inserirle.

Insomma, Google da un’impronta più concreta di Material NEXT e continuerà a farlo fino ad arrivare alla versione finale che arriverà verso la fine dell’estate 2021.