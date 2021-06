Android 12 si aggiorna: arrivano Privacy Dashboard e nuovo widget conversazioni

Approfittando dell’occasione del rilascio delle patch di sicurezza di giugno 2021, Google ha deciso di inviare tramite aggiornamento OTA la seconda Public Beta di Android 12 a tutti gli utenti che già si stavano godendo la prima versione del nuovo sistema operativo.

Le novità sono molte ma, mentre alcune potrebbero davvero stupirvi, altre sono sicuro non saranno gradite proprio da tutti…

La nuova versione della Beta Pubblica di Android 12 è disponibile al download per gli utenti che già avevano installato la prima versione, oppure tramite Factory Image per chi vuole effettuare un’installazione pulita del sistema.

La Beta 2 di Android 12 è contraddistinta dal numero di versione SPB2.210513.007 e il file OTA inviato agli utenti ha un peso di circa 354MB.

Android 12 Public Beta 2: le novità

Molte delle novità della nuova build di Android 12 le ritroviamo nell’area dedicata alle notifiche e ai Quick Settings. Google ha rimosso definitivamente il menu dedicato al portafoglio e ai controlli per la domotica dal pulsante di accensione e ha reso disponibili queste due funzionalità con due pulsanti separati facilmente accessibili tra le impostazioni rapide.

Sempre parlando di questi pulsanti, l’interruttore per il Wi-Fi si chiama ora generalmente Internet e se cliccato porta ad un piccolo pop-up nella parte alta del display che mostrerà tutte le reti disponibili. Subito sotto ai Quick Settings troviamo un nuovo tasto per accedere al Power menu, la cui grafica è stata ridisegnata.

Tra i nuovi Quick Toggles disponibili troviamo quelli per inibire a livello di sistema l’accesso a microfono e fotocamera. L’animazione di apertura dell’area di notifica è stata completamente rivista.

L’indicatore del livello di volume è stato ridisegnato in una forma più elegante per rispondere alle lamentele degli utenti riguardo la versione troppo grande e ingombrante della prima Beta Pubblica. Lo sfondo della schermata recenti è ora opaco, per meglio adattarsi alle altre aree del sistema a cui Google sta rimuovendo le trasparenze, ed è finalmente disponibile il generatore dei colori del tema di sistema basato sul vostro wallpaper.

I cambiamenti di tema sono principalmente visibili nelle impostazioni rapide e nella lockscreen al momento, schermata a cui è stato aggiunto un pulsante dedicato ai pagamenti rapidi. Fa la sua prima apparizione anche la tanto attesa Privacy Dashboard.

Alcuni utenti possono finalmente anche utilizzare il nuovissimo widget Conversazioni, purtroppo sul nostro dispositivo di test non è ancora stato reso disponibile.