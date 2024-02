Apple contro il diritto alla riparazione? I prezzi certificati non si toccano

Apple è stata protagonista di un dibattito contro un disegno di legge sul diritto alla riparazione nello stato dell'Oregon, opponendosi in particolare alla pratica nota come "parts pairing".

Sebbene Apple abbia sostenuto un simile disegno di legge in California, sembra che abbia differenti posizioni riguardo all'Oregon. Il "parts pairing" è una restrizione impiegata da aziende come Apple che può prevenire i clienti dall'eseguire riparazioni utilizzando parti di ricambio non autorizzate.

Il disegno di legge in questione, chiamato SB 1596, richiede alle aziende di fornire documentazione, strumenti e parti necessarie sia ai clienti che ai laboratori di riparazione indipendenti per la riparazione di prodotti danneggiati.

Al contrario del disegno di legge in California, questo si concentra anche sul "parts pairing". Tale pratica impedisce ai clienti di riparare un dispositivo con parti di ricambio non autorizzate. Apple ha difeso l'uso del "parts pairing" sostenendo che semplifica le riparazioni e assicura che il dispositivo e i dati rimangano sicuri.

Il senior manager del team di progettazione sicura di Apple, John Perry, ha testimoniato che la posizione del disegno di legge sul "parts pairing" minaccerà la sicurezza e la privacy degli abitanti dell'Oregon, poiché obbligherebbe i produttori a permettere l'uso di parti di origine sconosciuta.

Perry ha anche sottolineato che Apple ha aggiornato il processo di "parts pairing", consentendo ai clienti di installare nuove parti senza dover contattare il supporto Apple.

Il "parts pairing" di Apple richiede agli utenti di "accoppiare" parti di ricambio, come batterie e schermi, ai loro dispositivi utilizzando lo strumento di configurazione di sistema di Apple.

Se la parte non è verificata come autentica, i clienti ricevono notifiche che indicano che la parte installata non è genuina, e alcune funzionalità come Face ID potrebbero rifiutarsi di funzionare.

Perry ha sottolineato che i consumatori hanno il diritto di scegliere le parti per le riparazioni, a condizione che il dispositivo rifletta in modo trasparente la cronologia delle riparazioni e l'uso delle parti non comporti rischi per la sicurezza, la sicurezza o la privacy.

Nonostante anni di opposizione al diritto alla riparazione, Apple ha annunciato nell'ottobre scorso un'iniziativa per rendere parti, strumenti e documenti disponibili ai clienti. L'azienda ha anche avviato e continua ad espandere un programma di riparazione self-service che include una gamma di iPhone e Mac.