Apple: nonostante le vendite deludenti, iPhone 13 Mini si farà

Nonostante iPhone 12 Mini sia stato il modello che ha venduto meno degli iPhone 12 attuali, Apple non accantona il progetto e a fine anno lancerà il nuovo iPhone 13 Mini.

I rumors corrono veloci e oggi dal web ne peschiamo uno degno di nota che sostiene che quello che vedete nelle immagini sia il prototipo funzionante del prossimo smartphone in versione ridotta.

La prima cosa che salta all’occhio è la disposizione dei due sensori della fotocamera nella parte posteriore. Dettaglio che, assieme alle sue dimensioni, lo renderanno riconoscibile alla massa. Essendo arrivati quasi a maggio è chiaro che il tempo a disposizione per consegnare il disegno finale alle catene che si occupano di produrre lo smartphone diminuisce e quindi, se Apple lo riterrà valido, iPhone 13 Mini potrebbe essere proprio quello che vedete in foto.

Oltre al dettaglio appena menzionato, nella parte posteriore è tutto identico con anche l’isola quadrata che torna a campeggiare. Nuovi dettagli riportano che questa potrebbe essere un po’ più spessa di quella presente sugli attuali iPhone 12. Il perché andrebbe da ricercarsi nella volontà della società di Cupertino di voler inserire sensori più performanti e quindi bisognosi di una maggiore profondità.

Se la disposizione dei sensori su iPhone 13 Mini cambierà, dovrebbe rimanere invariata su iPhone 13 e iPhone 13 Pro la quale i rumors li dipingono molto simili ai modelli attuali.

E infine c’è la novità del notch che cambia dopo svariati anni. La tecnologia raggiunta dovrebbe permettere ad Apple di ridurne e dimensioni, circa il 30% in lunghezza mentre rimarrà identico in altezza. Nel “nuovo” notch ci sarà spazio per includere tutti i sensori che serviranno per far funzionare il Face ID e lasciare più spazio per icone e notifiche.