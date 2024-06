Apple non vuole gli emulatori PC su iOS e li vieta

Apple sta affrontando nuove polemiche relative alle politiche di approvazione delle app sulla sua piattaforma App Store, in particolare per quanto riguarda l'accettazione degli emulatori di video giochi retro. Recentemente, Apple ha respinto i tentativi di pubblicazione di iDOS 3, una nuova versione del popolare emulatore DOS, e di UTM SE, un'applicazione che permette di emulare sistemi operativi come Windows su iOS.

Secondo quanto riportato da The Verge, Chaoji Li, sviluppatore di iDOS 3, ha spiegato che Apple ha motivato il rifiuto affermando che "l'app fornisce un'emulazione, ma non emula specificamente una console di giochi retro", nonostante la linea guida 4.7 sembri consentire lo sviluppo di emulatori per console retro. Li ha espresso frustrazione riguardo alle risposte poco chiare ricevute da Apple quando ha chiesto cosa modificare per essere conforme, descrivendo la situazione come "la solita risposta irragionevole".

Anche UTM ha ricevuto una risposta simile da parte di Apple per la loro app UTM SE, come riportato in un post su X. La giustificazione di Apple era che "un PC non è una console", nonostante UTM SE possa eseguire giochi Windows/DOS che sono considerati retro. Inoltre, Apple ha bloccato anche la notarizzazione di UTM SE per store di app terze parti, citando la violazione della linea guida 2.5.2, che richiede che le app siano autonome e non eseguano codici che modificano funzionalità o caratteristiche.

Curiosamente, UTM ha chiarito che UTM SE non include la compilazione just-in-time (JIT), una tecnologia generalmente non ammessa da Apple ma che sembrava essere un'eccezione per alcune applicazioni su App Store secondo la linea guida 4.7. Tuttavia, UTM ha deciso di non insistere ulteriormente per l'approvazione su App Store, ritenendo che l'app non fosse all'altezza e non valesse la pena continuare la battaglia.

Apple ha bloccato anche la notarizzazione di UTM SE per store di app terze parti

Tutto questo suggerisce che Apple potrebbe aver iniziato a permettere gli emulatori di giochi retro in risposta a pressioni antitrust, soprattutto dopo aver lanciato il supporto per app store di terze parti nell'UE a marzo, per conformarsi alla Digital Markets Act. Tuttavia, come osservato dai sviluppatori, la coerenza nella presa di decisioni da parte di Apple sembra essere ancora un problema, mettendo gli sviluppatori in una posizione difficile.