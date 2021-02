Bill Gates rivela che smartphone utilizza ed anche il perché

Per Bill Gates Android è meglio di iOS, e non è la prima volta che lo afferma. L’articolo potrebbe anche terminare qui se non fosse che il fondatore di Microsoft ha anche argomentato il perché di tale scelta con dichiarazioni interessanti.

Il filantropo è intervenuto in un audiodiretta su Clubhouse, l’app del momento che ha inventato un nuovo modo di interagire per i social network, e durante una breve intervista ha esposto ciò che pensa.

Android permette un’integrazione con il software di terze parti più flessibile e capace di “ridisegnare” quasi completamente il modo in cui utilizziamo lo smartphone, ogni qual volta lo si vuole. L’intervento è avvenuto durante il collegamento in una stanza con Andrew Ross Sorkin (giornalista molto rinomato in USA) che ha approfittato dell’occasione per chiedere se l’opinione di Gates fosse cambiata visto che l’app dalla quale stava trasmettendo fosse disponibile solo su iOS (arriverà comunque anche per l’OS concorrente).

Al netto di incomprensioni, il papà di Windows possiede sia uno smartphone Android sia uno iOS (come avrebbe fatto se no a essere intervistato da Sorkin?). Proprio per questo ha avuto nel tempo la possibilità di capire quale fosse il più adatto a se stesso. La priorità va quindi all’utilizzo di uno smartphone Android per via della maggiore libertà concessa.

Ovviamente non perde l’occasione di tirare acqua al suo mulino e aggiunge che predilige un telefono con l’OS del robottino verde, anche per via delle App Microsoft già preinstallate. Il che gli semplificano notevolmente il lavoro. E’ chiaro che se volesse, potrebbe installare le App della suite Office anche su iPhone ma alla fine dei conti, negli anni, la sua valutazione non è cambiata: utilizzava Android e continuerà ad utilizzare Android.