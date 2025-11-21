Black Friday 2025: come ottenere il massimo sconto sui prodotti OPPO

Il periodo più caldo dell'anno per lo shopping tech è ufficialmente iniziato. Se avevate nel mirino uno smartphone o un tablet OPPO, questo potrebbe essere il momento giusto per muoversi. L'azienda ha infatti dato il via alla sua campagna per il Black Friday 2025, attiva da oggi 20 novembre fino al 2 dicembre.

Ma attenzione: quest'anno non si tratta solo di sconti passivi sullo store. La vera occasione per risparmiare cifre importanti sembra legata a un evento specifico su TikTok e all'uso cumulativo di alcuni codici sconto. Ecco una guida rapida per orientarsi tra le offerte e capire cosa conviene comprare.

La data da segnare: 27 novembre (e il trucco del 25%)

La strategia di OPPO per questo Black Friday punta forte sul "social commerce". Se volete il prezzo più basso in assoluto, dovete segnarvi un appuntamento preciso: il 27 novembre, dalle 12:00 alle 15:00.

In questa fascia oraria, sul canale TikTok di Oppo Italia andrà in onda una diretta con il creator Gianpaolo Golden e i trainer del brand. Perché è importante? Perché durante la live verrà rilasciato un coupon esclusivo del 25%, cumulabile su prezzi già scontati per l'occasione. Ecco alcuni dei prezzi previsti solo per la diretta (a cui applicare il coupon extra):

OPPO A6 Pro : il protagonista della live. Parte da un prezzo promo di 269,99€, ma con il coupon scende a 244,99€ . Durante la diretta verrà anche "torturato" con test di resistenza (acqua calda/fredda e cadute) per dimostrarne la robustezza.

: il protagonista della live. Parte da un prezzo promo di 269,99€, ma con il coupon . Durante la diretta verrà anche "torturato" con test di resistenza (acqua calda/fredda e cadute) per dimostrarne la robustezza. OPPO Reno13: in offerta a 349,99€.

in offerta a 349,99€. Tablet economici : OPPO Pad SE WiFi a 189,99€ e la versione LTE a 209,99€.

: OPPO Pad SE WiFi a 189,99€ e la versione LTE a 209,99€. Audio low-cost: auricolari OPPO Enco Buds2 a soli 19,99€.

Ricordate che il coupon del 25% citato da OPPO è applicabile a questi prodotti durante la diretta, rendendo i prezzi finali molto aggressivi.

Le offerte sullo store (senza aspettare la live)

Se non avete tempo di seguire la diretta su TikTok, le promozioni classiche sono già attive sull'OPPO Store. Qui il meccanismo di risparmio si basa su due fattori:

Sconto carrello: se spendete più di 200€, potete usare il codice BLACK-OPPO15 al checkout per togliere subito 15€. Trade-in: se date in permuta il vostro vecchio dispositivo, oltre alla valutazione dell'usato, ottenete un extra sconto di 10€.

I prodotti in evidenza

Scorrendo il catalogo delle offerte attive fino al 2 dicembre, ecco i prodotti più interessanti per rapporto qualità/prezzo:

Fascia media e "Reno" : per chi cerca buone fotocamere, OPPO Reno14 è in offerta a 549,99€. Allo stesso prezzo (549,99€) si trova anche il modello OPPO Reno13 Pro, ideale per chi preferisce un design più raffinato e prestazioni collaudate.

: per chi cerca buone fotocamere, OPPO Reno14 è in offerta a 549,99€. Allo stesso prezzo (549,99€) si trova anche il modello OPPO Reno13 Pro, ideale per chi preferisce un design più raffinato e prestazioni collaudate. Budget phone: se cercate un telefono "da battaglia" o un secondo dispositivo, la serie A è molto scontata. OPPO A6 Pro 5G (il modello resistente citato prima) si trova a 269,99€, mentre il rugged phone OPPO A5 Pro 5G scende sotto la soglia psicologica dei duecento euro, posizionandosi a 199,99€.

se cercate un telefono "da battaglia" o un secondo dispositivo, la serie A è molto scontata. OPPO A6 Pro 5G (il modello resistente citato prima) si trova a 269,99€, mentre il rugged phone OPPO A5 Pro 5G scende sotto la soglia psicologica dei duecento euro, posizionandosi a 199,99€. Tablet e wearable: per lo studio o l'intrattenimento, OPPO Pad 2 è disponibile a 279,99€. Lato smartwatch, OPPO Watch X2 Mini è proposto a 299,99€.

Infine, per tutto il mese resta attiva la formula "Acquista insieme", che permette di creare dei bundle (ad esempio telefono + cuffie) ottenendo un prezzo agevolato sul pacchetto completo.

Il consiglio extra: se puntate a cuffie o accessori economici (come le Enco Buds3 Pro a 34,99€ o le Enco Air4 a 44,99€), conviene abbinarle a un ordine più grande per raggiungere la soglia dei 200€ e sfruttare il coupon da 15€.