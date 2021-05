ColorOS 11: gli smartphone OPPO che la riceveranno

Sempre più smartphone della società cinese OPPO stanno ricevendo l’aggiornamento alla ColorOS 11 basata su Android 11. Oggi è l’azienda stessa che, tramite un comunicato, chiarisce ancora di più la roadmap rivelando su che modelli troveremo a breve l’aggiornamento.

L’elenco si riferisce al mercato Indiano ma, se la distribuzione avvenisse come negli anni passati, non ci saranno grosse variazioni in termini di disponibilità dello stesso aggiornamento per gli smartphone worldwide.

L’pdate alla ColorOS 11 basata su Android 11 in versione stabile sta raggiungendo in queste ore questi dispositivi:

Find X2;

F17 Pro;

F11;

F11 Pro;

F11 Pro Marvels Avengers Limited Edition;

F15;

A9;

A52;

Reno4 Pro;

Reno3 Pro;

Reno 10x Zoom;

Reno2;

Reno2 F;

Reno2 Z.

All’incirca dalla metà della settimana corrente l’update raggiungerà un’altra trance di smartphone, questi:

A9 2020 (tranne le versioni dei modelli con 3 GB di RAM);

A5 2020 (tranne le versioni dei modelli con 3 GB di RAM);

F17 (tranne le versioni dei modelli con 3 GB di RAM).

Segnaliamo anche che OPPO sta chiudendo l’Open Beta della ColorOS 11 basata su Android 11 per i modelli qui di seguito:

A5 2020;

A9 2020;

A55.

Con la nuova interfaccia utente customizzata OPPO promuovo il Make Life Flow, un nuovo modo per rendere l’esperienza utente accattivante e in linea con i nostri gusti.

Always On display, temi, sfondi, font, tutti altamente personalizzabili. Anche la Dark Mode è stata migliorata con nuovi set di colori da applicare per un ottima leggibilità e contrasto.

L’azienda ha da sempre avuto un’alta soglia di attenzione per la questione autonomia. Ora esiste la modalità Super Power Saving Mode che permette di selezionare 6 applicazioni da utilizzare quando tale modalità viene attivata o quando la batteria raggiunge soglie critiche. Sempre parlando di ricarica, ora abbiamo l’introduzione di Battery Guard che regola e gestisce i parametri di una ricarica lunga e prolungata andando a preservare la batteria da tensioni non fisse.

Infine, il comunicato OPPO, riporta che la ColorOS 11 basata su Android 11 arriverà anche su altri smartphone nei prossimi mesi.