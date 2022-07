Ci sono molti motivi per non volere uno smartwatch, e tanti altri invece per desiderarlo. È una questione molto personale, ma non c’è dubbio che alcune funzioni di uno smartwatch rendono la vita più semplice, come ad esempio la possibilità di effettuare dei pagamenti avvicinando con facilità il polso al lettore di carte di credito. Sareste felici di avere la possibilità di effettuare pagamenti contactless senza però dover portare con voi le carte di credito o debito, lo smartphone e senza avere il polso lo smartwatch ? Sarebbe un’opportunità interessante, soprattutto ora che c’è l’obbligo del POS in tutti i negozi e che la stagione estiva che ci fa “spogliare” e abbiamo meno tasche in cui infilare tutti i nostri accessori. Questo è l’obiettivo di SwatchPAY!, una tecnologia abilita un normalissimo orologio ai pagamenti contactless, ed è disponibile su molti modelli del famoso marchio svizzero d’orologeria Swatch.

In questo articolo vedremo tutto quello che dovete sapere su SwatchPAY! e perché probabilmente dovreste acquistare un nuovo orologio Swatch dotato di questa funzione. Scopriremo anche perché rappresenta un metodo più sicuro rispetto l’uso di una normale carta di credito, vi diremo come è possibile far funzionare SwatchPAY! con qualsiasi carta di credito, vi sveleremo anche un “trucchetto” che rende questa soluzione ancora più flessibile rispetto la memorizzazione classica di una carta di credito / debito sullo smartphone o smartwatch, vedremo quanto è semplice usarlo e daremo un’occhiata a tutti i modelli compatibili. Insomma, se state cercando la comodità di uno smartwatch per effettuare pagamenti digitali e non volete spendere soldi per uno smartwatch, e soprattutto non diventare schiavi dei difetti degli smartwatch moderni, siete nel posto giusto.

Perché preferire un orologio SwatchPAY! anziché uno smartwatch

Analizzando varie indagini di mercato sul modo in cui viene usato uno smartwatch, la maggior parte delle persone si è avvicinata a questa tipologia di prodotti per le funzioni fitness, infatti non c’è una chiara distinzione di mercato tra smartwatch o fitness band, soprattutto perché spesso questi prodotti non hanno una delimitazione chiara: praticamente tutti gli smartwatch offrono funzioni fitness, e molti fitness band hanno funzioni da smartwatch. La seconda funzione maggiormente usata è la lettura di notifiche, dal messaggio WhatsApp alla mail, alla chiamata telefonica. Solo dopo queste funzioni gli utenti segnalano l’uso dello smartwatch come dispositivo primario per i pagamenti digitali. C’è un motivo per cui questa funzione non è usata tanto quanto le funzioni di fitness o notifiche, e la ragione è legata alla compatibilità stessa; molti utenti, infatti, riscontrano difficoltà ad operare con il proprio istituto bancario.

Ma arriviamo ai difetti principali di uno smartwatch: autonomia ridotta, design non curati, fragilità, schermo piccolo e come accennato poco fa, scarso supporto per i pagamenti. Anche questi difetti sono frutto di indagini di mercato a cui è stato chiesto agli intervistati “cosa vorrebbero migliorare del proprio smartwatch”, e ci trova perfettamente d’accordo.

L’autonomia ridotta degli attuali smartwatch è un difetto oggettivo. Se con un normale orologio a batteria la durata è di mesi o anni, uno smartwatch dura, nella migliore delle ipotesi, un paio di giorni, mentre alcuni modelli con un set di funzioni limitate possono raggiungere la settimana o poco più. Affidarsi a un sistema di pagamento che può non funzionare perché si scarica la batteria troppo velocemente non è particolarmente rassicurante, motivo per cui solitamente chi paga con lo smartwatch non lascia a casa la carta di credito / debito, che ha comunque sempre con sé. Passando in rassegna gli altri difetti, anche se non hanno un riscontro diretto sulla funzione di pagamento, è chiaro che un utente possa desiderare un design differente e magari più elegante, o magari un prodotto più resistente. Chi indossa un normale orologio, che spesso è resistente all’acqua, lo tiene al polso in qualsiasi situazione, anche in piscina o al mare. Lo stesso non si può dire per uno smartwatch; nonostante molti modelli si possano immergere, magari la paura di rovinarlo è maggiore e si tende ad essere più cauti.

Insomma, ci sono diversi motivi che possono dissuadere una persona dall’acquisto di uno smartwatch. Per alcuni basta l’idea inconcepibile di ricaricarlo ogni giorno o poco più, ad altri semplicemente non piaceranno considerando i design molto simili, altri vorranno avere al polso un orologio leggero e da usare in tutte le condizioni, anche maltrattandolo, senza il pensiero di rischiare di rompere lo schermo. Se siete tra coloro che non vogliono uno smartwatch per questi motivi, o possiedono uno smartwatch ma vorrebbero anche un orologio normale per dimenticare questi difetti, allora siete le persone giuste per considerare uno Swatch compatibile con la tecnologia SwatchPAY!, poiché vi offrirà la possibilità di pagare tramite l’orologio senza preoccuparvi della batteria e senza la paura di danneggiarlo. Uno Swatch dotato di SwatchPAY! è sostanzialmente un normalissimo orologio, con caratteristiche fisiche che non lo espongono alla fragilità di uno smartwatch, che permette di fare pagamenti e che può avere molti look differenti. E ovviamente costa decisamente meno rispetto agli smartwatch Android o ad Apple Watch.

Cos’è SwatchPAY!

Come avrete dedotto da quanto abbiamo scritto nei capitoli precedenti, SwatchPAY! è un metodo di pagamento contactless, realizzato da Swatch e implementato su alcuni suoi orologi. Come per tutti i metodi di pagamento contactless è possibile usare un orologio Swatch dotato di SwatchPAY! per pagare con un POS, avvicinando l’orologio al dispositivo per il pagamento, non differentemente da quello che si fa solitamente con una carta di credito o debito. Ovviamente è necessario effettuare un processo di abbinamento di una carta di pagamento all’orologio Swatch, e tale procedimento può essere fatto in totale autonomia con l’ausilio di un’applicazione su smartphone, o anche nei negozi fisici, vi diremo tutto il necessario tra poco.

È importante specificare che per funzionare, dopo aver abbinato la carta di pagamento all’orologio, non è necessario avere con sé lo smartphone. Differentemente da alcuni smartwatch che comunicano continuamente con lo smartphone, o che per offrire alcune funzioni hanno necessità dello smartphone che usano per la connessione dati o il rilevamento della posizione GPS, un orologio Swatch SwatchPAY! è, lo ribadiamo, un normale orologio. Non necessita dello smartphone, non ha il bluetooth o il wi-fi integrato, non ha la connettività telefonica, è un orologio “analogico”, ma con il “super-potere” della possibilità di effettuare pagamenti.

Se qualcuno, fino ad ora, ha fatto a meno di questa comoda funzione di pagamento contactless perché non vuole indossare dispositivi tecnologici sempre connessi con reti Wi-Fi, SwatchPAY! abilita questa possibilità riducendo al minimo l’apporto di nuova tecnologia. Ma come funziona esattamente?

Come funziona SwatchPAY!

Swatch ha permesso ai suoi orologi SwatchPAY! di funzionare come strumenti di pagamento contactless semplicemente inserendo un piccolo chip NFC passivo all’interno dell’orologio, proprio sotto al quadrante. Le informazioni per effettuare il pagamento vengono memorizzate all’interno di questo chip e lette quando si avvicina l’orologio al POS per effettuare il pagamento.

Questa è la spiegazione semplice, ma se volete sapere meglio come funziona, capiamo cosa significa avere un chip NFC passivo all’interno dell’orologio e quali informazioni sono memorizzate all’interno di questo chip.

NFC è l’acronimo di Near Field Communication, una tecnologia che permette di trasferire informazioni tra due dispositivi compatibili quando questi sono messi a stretto contatto. Il chip NFC di cui stiamo parlando non è differente rispetto a quello presente nella vostra carta di credito che usate per effettuare i pagamenti semplicemente avvicinandola al lettore POS. Il POS usato per il pagamento genera un piccolo campo elettromagnetico, a bassissima intensità, e quando avvicinate la carta di credito / debito, questo campo elettromagnetico è sufficiente per generare l’energia elettrica necessaria per “svegliare” il chip NFC e permettergli di scambiare le informazioni che contiene.

Lo stesso identico procedimento avviene con l’orologio compatibile SwatchPAY!, il piccolo chip NFC si attiva quando inserito nel campo elettromagnetico del POS, che poi legge le informazioni in esso contenute. Questo spiega il motivo per cui SwatchPAY! non necessita di alcuna energia e non consuma la batteria dell’orologio, che offrirà la stessa durata, sia su un modello classico sia su uno compatibile SwatchPAY!.

Inoltre per usare SwatchPAY! non è necessario “preparare l’orologio”, come invece solitamente avviene con uno smartwatch, dove dovrete premere dei tasti, magari selezionare la carta che volete usare e attendere un secondo o due prima di passarlo vicino al POS. Un orologio SwatchPAY! è sempre pronto per il pagamento, non differentemente dalla vostra carta con il chip. Inoltre, con un semplice tap, è sempre possibile sospendere temporaneamente le funzioni di pagamento.

SwatchPAY! è sicuro?

Domandarsi quali informazioni sono memorizzate all’interno del chip equivale a chiedersi quanto è sicuro SwatchPAY!. Potreste essere preoccupati che qualcuno possa rubare i dati della vostra carta di pagamento semplicemente avvicinando un dispositivo al vostro orologio, non differentemente da quanto potrebbe accadere avvicinando lo stesso dispositivo al vostro portafogli. Probabilmente avrete sentito di malintenzionati che sono stati in grado di rubare dati di carte di credito proprio in questo modo, ed è anche il motivo per cui esistono dei portafogli con “schermature RFID”, che evitano questi avvenimenti. Nonostante un metodo del genere possa essere attuato, non significa che vi troverete dei pagamenti non voluti sul vostro estratto conto. Tuttavia è possibile recuperare delle informazioni sulla vostra carta di credito o debito, come il numero e la scadenza, e se tali informazioni finiscono in mano a malintenzionati, questo sarà sufficiente per darvi delle noie.

A questo punto potreste pensare di essere ancora più esposti a un possibile furto di dati, considerando che nel capitolo precedente abbiamo spiegato che il vostro orologio SwatchPAY! è sempre pronto per essere “letto da un POS”, non differentemente da una carta con il chip. Ma non è così, perché i dati contenuti all’interno del chip NFC dell’orologio non sono i dati della vostra carta di credito o debito.

Quando viene effettuata la procedura di abbinamento della carta di pagamento che volete usare sul vostro orologio, viene creato un “token”, cioè un codice generato con alcune funzioni matematiche. Questo codice viene memorizzato nell’orologio ed è quello che verrà poi letto dal POS e trasferito all’istituto di credito (come VISA o MasterCard) per autorizzare il pagamento. Ovviamente il sistema informatico adibito all’autorizzazione del pagamento è in grado di interpretare questo codice e farlo risalire alla carta di credito / debito e quindi al vostro conto bancario, ma questa operazione di “decodifica” avviene sui sistemi degli istituti di credito. Questo significa che se qualcuno venisse in possesso di questo codice presente nel chip NFC dell’orologio, non potrà fare alcun danno, poiché non sarà qualcosa di riconducibile alla vostra carta di pagamento. Quindi usare SwatchPAY! è più sicuro rispetto all’uso della vostra carta di credito o debito, non solo in termini di dati memorizzati, ma se potete lasciare la carta di pagamento al sicuro a casa anziché nel vostro portafogli, sarete anche più protetti contro dei furti fisici.

Come configurare SwatchPAY! sull’orologio

Avete tre modi per configurare SwatchPAY! sul vostro Swatch compatibile:

in un negozio o presso una selezione di rivenditori autorizzati;

sul sito web;

tramite uno smartphone Android o iPhone.

In tutti i casi avrete bisogno, ovviamente, dell’orologio e della vostra carta di pagamento che vorrete abbinare. Più avanti parleremo della compatibilità con le banche / carte di pagamento.

Se siete completamente a digiuno di tecnologia, non avete uno smartphone o lo avete ma non sapete usarlo al meglio, probabilmente l’attivazione in un negozio Swatch è l’ideale. In questo caso sarete davanti a una grande opportunità, poiché probabilmente non starete nemmeno usando lo smartphone per effettuare i pagamenti e potrete entrare nel mondo dei pagamenti digitali con estrema eleganza e semplicità recandovi in un negozio Swatch, acquistando un orologio compatibile SwatchPAY! e lasciando che il personale del negozio vi aiuti a configurare la carta di pagamento. Avrete così al vostro polso un comodo strumento di pagamento, e avrete anche messo al sicuro i dati delle vostre carte di credito o debito da potenziali malintenzionati. Se invece avete uno smartphone a disposizione, vi suggeriamo di procedere in autonomia, e ora vi raccontiamo le principali fasi del processo di abbinamento di una carta di pagamento all’orologio.

Il primo passo è scaricare l’applicazione “SwatchPAY!”, disponibile gratuitamente su AppStore per iPhone o in PlayStore sugli smartphone Android. L’applicazione si chiama, per precisone, “SwatchPAY! App by Wearonize”, su entrambi gli store. Non fatevi scoraggiare dalle valutazioni delle recensioni: molte valutazioni fanno riferimento a versioni precedenti dell’app, la nostra esperienza, come vi diremo più avanti, è stata totalmente positiva.

Dopo aver scaricato l’app dovrete procedere alla registrazione, un passaggio obbligato che vi tornerà utile più avanti. Effettuato l’accesso all’app, potrete subito verificare se la vostra carta di pagamento è compatibile con l’app, e quindi con l’orologio. Parleremo più avanti delle carte compatibili e, se state leggendo questo articolo perché non avete ancora acquistato un orologio SwatchPAY!, potete scaricare l’app e verificare a priori la compatibilità. Se tuttavia la vostra banca non è compatibile, non abbiate paura, abbiamo una soluzione per rendere qualsiasi carta compatibile con SwatchPAY!, ve ne parleremo fra poco.

Lo step successivo è l’abbinamento delle carte di pagamento all’orologio. Non ha senso descrivere questo procedimento passo a passo, poiché si tratta di una procedura guidata, con indicazioni testuali e visive, molto semplice da portare a termine. In breve vi verrà chiesto di selezionare il modello del vostro orologio, di inserire i dati della vostra carta di pagamento, e di avvicinare, a più riprese l’orologio al vostro smartphone. Questa procedura, certamente ripetitiva, è necessaria per abbinare le carte e verificarne il corretto funzionamento. Può capitare che non vada a buon fine, a noi è successo la prima volta, ma solo perché avevamo inavvertitamente spostato l’orologio prima della lettura. Ovviamente l’efficacia può cambiare in base allo smartphone adottato (il chip NFC potrebbe essere posizionato diversamente nel device a seconda dei modelli Android e potrebbero servire quindi più prove per trovare il punto corretto al quale avvicinare l’orologio), ma vi assicuriamo che basterà seguire la procedura per abbinare in maniera corretta la carta all’orologio.

Dopo che la procedura è andata a buon fine, l’orologio sarà pronto per effettuare pagamenti, senza la necessità di alcuna azione aggiuntiva.

Le carte compatibili

Questo è un punto dolente che vale per qualsiasi soluzione di pagamento digitale, quindi non solo per SwatchPAY!. Ad oggi anche Apple o Google Pay non offrono la compatibilità con tutte le banche e circuiti di pagamento, quindi non è da dare per scontato che qualsiasi carta di credito o debito possa essere aggiunta allo smartphone o smartwatch per utilizzarla. Buona parte dei commenti negativi sull’App si SwatchPAY! riguarda proprio la compatibilità con le carte di credito o debito, probabilmente si tratta di utenti che non si sono informati abbastanza prima dell’acquisto, e se siete tra questi, fra poco vi daremo una soluzione.

In ogni caso, oltre alla possibilità di verifica di compatibilità tramite l’app con l’inserimento dei dati della carta, è possibile verificare la lista di banche e circuiti (Visa o Mastercard) compatibili a questo link, sul sito di Swatch.

Se non trovate la vostra banca in questa lista, vediamo ora il modo per eliminare il problema.

Come rendere qualsiasi carta di credito o debito compatibile con SwatchPAY!

Potreste considerarla una soluzione non particolarmente elegante, ma richiede un minimo sforzo e vi apre a nuove opportunità, oltre a rendere SwatchPAY! addirittura più flessibile di quanto previsto dai suoi creatori. Per rendere SwatchPAY! compatibile con qualsiasi carta di credito o debito tutto quello che dovrete fare è attivare un servizio aggiuntivo, cioè Curve.

Specifichiamo che Curve non è un prodotto di Swatch, ma è un’azienda indipendente che offre un servizio di aggregazione di carte di pagamento. Senza togliere nulla a SwatchPAY!, consideriamo Curve un servizio utile, soprattutto per tutti quelli che hanno più carte di credito o debito, una condizione che oggi è sempre più comune dato che è possibile attivare dei servizi online con facilità, a costo zero e che possono portare dei vantaggi, come ad esempio la volontà di creare una carta di debito prepagata da usare durante un viaggio o una carta che oltre ai servizi di pagamento offre servizi aggiuntivi, come un’assicurazione.

Curve è descritta come una “carta di pagamento che aggrega più carte di pagamento attraverso un’app”, e questo è sufficiente per spiegare in maniera completa il servizio. Se non fosse ancora chiaro il funzionamento, Curve vi mette a disposizione una carta di pagamento che non è legata a un istituto bancario, quindi non è legata direttamente a un conto in banca. Piuttosto questa carta viene legata a un ulteriore carta di pagamento, e ogni volta che userete la carta Curve, nonostante il movimento bancario risulti essere effettuato tramite la carta Curve del circuito MasterCard, sarà la carta a cui è collegata ad essere usata realmente per fare il pagamento.

Spieghiamo in maniera ancora più semplice. Scaricate l’applicazione Curve ed effettuate la registrazione. Al momento della registrazione verrà creata una carta di debito virtuale su circuito MasterCard (e successivamente vi verrà spedita a casa anche la carta fisica, se vi farà comodo). L’applicazione vi chiederà quale altra carta di pagamento vorrete collegare a questa carta di debito Curve MasterCard. Potrete selezionare qualsiasi carta del circuito Visa o MasterCard, e questo significa una compatibilità estesa con la maggior parte delle banche italiane. Se vorrete potrete abbinare anche più carte di pagamento, ma solo una dovrà essere la principale. L’applicazione offre poi alcune funzioni aggiuntive, ad esempio se avete collegato più prepagate, nel caso in cui la carta principale non avrà credito sufficiente per effettuare un pagamento, verrà selezionata un’altra carta secondaria. Insomma, ci sono varie funzioni aggiuntive, che tuttavia non approfondiremo in questo articolo.

Creare un account Curve è totalmente gratuito, poiché il piano base non richiede il pagamento di alcun abbonamento. La procedura di registrazione è veloce e impiega pochi minuti, e anche la verifica dell’identità si è rivelata veloce. In dieci minuti circa potrete avere un account Curve attivo. Siccome viene creata subito la carta di debito virtuale, non dovrete nemmeno attendere di ricevere la carta fisica per l’abbinamento a SwatchPAY!.

Per la nostra prova abbiamo fatto proprio come suggerito, quindi attivato un account Curve e poi abbinato la carta di pagamento virtuale Curve a SwatchPAY!, senza alcun problema. Abbiamo accoppiato a Curve una carta di pagamento di Crypto.com sul circuito Visa, una carta Fineco su circuito Visa e una carta SanPaolo su circuito MasterCard. Avremmo potuto abbinare a SwatchPay! quest’ultima carta SanPaolo, presente nella lista di carte supportate, ma la scelta di Curve ci porta un ulteriore vantaggio. Se volessimo cambiare la carta da utilizzare con il nostro orologio SwatchPAY!, tutto quello che dovremmo fare è aprire l’applicazione Curve e impostare un’altra carta come principale, senza nemmeno interagire con l’applicazione di SwatchPAY!. Siccome non è consentito scegliere la carta da utilizzare dall’orologio, poiché è possibile memorizzare solo una carta di pagamento, cambiare carta direttamente da SwatchPAY! significherebbe procedere con un nuovo abbinamento (e la cancellazione della carta precedente). In questo modo abbiamo aggiunto un altro livello di flessibilità, oltre alla compatibilità con la maggior parte delle carte emesse dalle banche italiane.

L’utilità dell’applicazione

Abbiamo detto che l’applicazione SwatchPAY! serve unicamente per abbinare la carta di pagamento, dopodiché potrete dimenticarvela. Confermiamo quanto detto, ma se vorrete potrete usare l’applicazione per tenere traccia dei pagamenti effettuati.

Se ad esempio vorrete acquistare più di un orologio SwatchPAY! e abbinarlo alla stessa carta di pagamento, magari uno lo indosserete voi e l’altro vostra moglie o compagna, dall’applicazione potrete tenere traccia dei pagamenti effettuati dall’orologio specifico, cioè differenziare quali pagamenti avete fatto voi e quali un’altra persona. Basterà selezionare l’orologio e cliccare sulla scheda “transazioni” per vedere la lista di tutti i pagamenti.

I modelli

Al momento della stesura di questo articolo Swatch offre 32 modelli compatibili con SwatchPAY!, con cassa da 34, 41 e 47 mm, e vari colori e fantasie. Lo stile è il classico Swatch e i prezzi vanno dagli 80 alle 155 euro. Non vogliamo esprimere un giudizio sull’estetica, essendo un fattore molto personale, quindi ci limitiamo a indicarvi questa pagina in cui potete vedere tutti i modelli disponibili: lista modelli Swatch compatibili con SwatchPAY!

La nostra esperienza

Prima di scrivere questo articolo abbiamo provato a fondo SwatchPAY! con due orologi, il Pay! By Day e il più piccolo Blue Ringspay!.

La procedura di abbinamento è andata proprio come ve l’abbiamo descritta. Nonostante possa sembrare ripetitiva, dopo aver portato pazienza e aver seguito le indicazioni a schermo tutto è andato a buon fine e l’abbinamento è stato completato in pochi minuti. Abbiamo usato Curve per abbinare più carte di credito poiché volevamo usare una carta non compatibile con SwatchPAY! (e in realtà nemmeno compatibile con Apple Pay).

Un po’ titubanti abbiamo provato a usare SwatchPAY! in un parcheggio, tramite un servizio di pagamento del biglietto automatico. Eravamo abituati a preparare l’Apple Watch o lo smartphone al pagamento con un doppio click sul tasto di accensione, ma in questo caso ci è bastato avvicinare l’orologio al lettore per sentire il classico “bip” dell’avvenuto pagamento. Nonostante sapessimo cosa si nasconde dietro a SwatchPAY! siamo rimasti un po’ sorpresi, sia per la semplicità, sia perché era la prima volta che usavamo un orologio per pagare senza dover fare alcuna azione preventiva, cioè senza premere alcun tasto e avere un feedback visivo. L’importante è mantenere l’orologio in posizione fino al segnale acustico, nulla di differente da quello che si fa quando si usa la sola carta di pagamento con il chip.

Abbiamo usato il nostro orologio SwatchPAY! per pagare il parcheggio, un pranzo da McDonald’s, la colazione al bar, vari supermercati, e tutto ha sempre funzionato senza problemi. Non abbiamo effettuato sufficienti transazioni da poter fare un confronto “SwatchPAY! vs. Smartwatch”, ma siamo abbastanza convinti che se con uno smartwatch a volte il pagamento non va a buon fine, magari perché si è avvicinato troppo presto dopo l’abilitazione, o perché non abbiamo premuto in maniera corretta i pulsanti, con SwatchPAY! questo problema non sussiste, semplicemente perché l’approccio non è nulla di differente dall’usare la carta di pagamento.

La nostra esperienza è stata totalmente positiva, non abbiamo riscontrato difetti e dopo un paio di settimane d’uso quotidiano ci chiediamo addirittura perché un chip NFC per i pagamenti non venga inserito in qualsiasi orologio! La comodità è totale, è un metodo più sicuro e permetterebbe un’accelerazione dei pagamenti contactless. Non riusciamo veramente a trovare alcun difetto in questa soluzione Swatch.

Perché volere SwatchPAY!

Se avete letto tutto il nostro articolo avrete già la risposta, ma se siete saltati subito alle conclusioni, ricapitoliamo i motivi per cui volere un orologio Swatch dotato di tecnologia Swatch!PAY!.

Prima di tutto questa tecnologia non ha difetti, poiché abilita un normale orologio ai pagamenti contactless, non differentemente da quanto è possibile fare con uno smartwatch o uno smartphone. Non consuma batteria, quindi avrete sempre a disposizione questo metodo di pagamento, mentre smartphone e smartwatch saranno sempre schiavi dell’autonomia. Questo vale anche se la batteria dell’orologio (dopo anni) si dovesse scaricare; usando il principio dei chip NFC, lo stesso presente sulla vostra carta di credito o debito fisica, non ha bisogno di energia fornita da una batteria per funzionare.

L’uso del chip NFC abilita un livello di sicurezza in più, potrete lasciare la vostra carta di credito a casa, evitare di perderla o che vi venga sottratta. Se l’orologio dovesse rompersi, magari a fronte di un incidente, o qualcuno dovesse rubarlo, potrete scollegare la carta con dei semplici click. Potrete attivare la stessa carta di pagamento su più orologi, e tenere sotto controllo le spese che ha effettuato ogni orologio (proprietario).

Infine, altra caratteristica da non sottovalutare, tenere uno Swatch al polso vi richiede probabilmente meno attenzioni rispetto uno smartwatch. Potrete tenerlo al mare, in acqua, senza paura che la sabbia o altri fattori esterni possano rovinarlo. E poi costa meno, decisamente meno, rispetto a qualsiasi smartwatch.