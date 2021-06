È la fine dell’era delle indiscrezioni sui prodotti Apple?

Apple ne ha abbastanza. L’azienda avrebbe iniziato ad inviare delle lettere legali a molti dei leaker cinesi che spesso anticipano le caratteristiche tecniche ed i design dei suoi futuri prodotti. Ulteriori fughe di notizie e indiscrezioni non saranno più tollerate.

La notizia è stata condivisa dal famoso e affidabile leaker conosciuto come Kang, il quale ha postato sul suo account Weibo che Apple avrebbe incaricato uno studio legale di inviare ad alcuni leaker sul territorio cinese (tra cui Duan Rui) delle lettere di avvertimento.

La lettera consiglierebbe agli autori delle indiscrezioni di non divulgare informazioni su dispositivi Apple non ancora ufficializzati, perché ciò potrebbe dare ai concorrenti dell’azienda di Cupertino informazioni preziose e “ingannare i clienti, perché ciò che viene divulgato potrebbe non essere accurato“.

Kang ha spiegato che dal momento che non ha mai pubblicato immagini di prodotti non ancora ufficiali o venduto le proprie informazioni, Apple dovrebbe capire che potenziali “indovinelli o desideri” pubblicati sul proprio profilo non dovrebbero rientrare nelle cosiddette “fughe di notizie”.

Anche “sognare violerà il loro meccanismo di riservatezza” secondo Kang, che ha affermato come secondo la logica di Apple “se mi immagino qualcosa, i concorrenti di Apple otterranno informazioni efficaci“. “Nonostante non abbia mai inviato o fatto trapelare immagini, sono usato come un bersaglio” ha ribadito. Kang ha espresso la necessità di ridurre i post su Apple poiché da ora in poi “saranno controllati“.

Ha anche messo in guardia altri blogger, affermando che se non vogliono “causare problemi” allora non dovrebbero pubblicare nulla che Apple non vuole diventi pubblico. “Anche se non hai firmato alcun accordo… pensano che sia una violazione e un abuso di informazioni commerciali“.

Sarà quindi la fine per l’era delle indiscrezioni sui prodotti Apple? Solo il tempo ce lo saprà dire con certezza.