Il mercato dei dispositivi foldable si prepara all'arrivo imminente del Galaxy Z Fold 7 di Samsung, che promette di ridefinire gli standard dellázieda attraverso innovazioni sostanziali nel design e nella tecnologia fotografica. Le prime immagini trapelate online, rivelano una trasformazione radicale nell'approccio costruttivo del colosso sudcoreano, che non punta su un design che rompe col passato ma pone estrema attenzione al raggiungimento di uno spessore da record e all'implementazione di un sistema fotografico completamente ripensato rispetto al passato. L'attesa, ovviamente, cresce mentre si avvicina il presunto evento di lancio previsto per luglio, che dovrebbe svelare anche il Galaxy Z Flip 7 in quello che potrebbe essere uno degli Unpacked più significativi dell'anno per Samsung.

Le rivelazioni più eclatanti riguardano il modulo fotografico posteriore, che secondo le immagini condivise su Reddit presenta dimensioni considerevolmente maggiori rispetto al predecessore e che hanno fatto storcere il naso a molti utenti.

Questa scelta, apparentemente in contrasto con la filosofia della sottigliezza, trova spiegazione nelle voci che parlano di un upgrade sostanziale del comparto camera, potenzialmente in grado di competere con i flagship tradizionali dell'azienda, in questo caso con il Galaxy S25 Ultra.

Rimane il fatto che a fronte di uno spessore capace di far impallidire anche il recente Galaxy Edge, un comparto fotografico così spesso sta già facendo discutere l'utenza, che avrebbe preferito un redesign totale del dispositivo che si staccasse dal passato per trovare i giusti compromessi fra performance e spesore.

La conferma ufficiale di Samsung riguardo al record di sottigliezza del dispositivo trova riscontro nei render trafugati, dove una custodia protettiva mostra chiaramente quanto il telefono sia diventato sottile ancheda chiuso. Questa caratteristica rappresenterebbe un traguardo tecnico notevole, considerando la complessità ingegneristica richiesta per integrare tutti i componenti necessari in uno spazio così ridotto.

Oltre agli aspetti puramente fisici, il Galaxy Z Fold 7 dovrebbe introdurre una versione potenziata del ProVisual Engine, il sistema di elaborazione delle immagini basato sull'intelligenza artificiale di Samsung. Questo aggiornamento promette miglioramenti significativi nella qualità fotografica generale, nell'efficacia dello zoom digitale e nella stabilizzazione video, elementi che potrebbero finalmente colmare il gap prestazionale con i dispositivi tradizionali.

Le indiscrezioni più intriganti provengono da fonti considerate affidabili nel settore, che parlano di "caratteristiche inedite per l'industria" senza però fornire dettagli specifici. Questo "rimanere vaghi" ha alimentato le speculazioni su possibili breakthrough tecnologici che potrebbero riguardare il display, la batteria o altri componenti chiave del dispositivo.

Un elemento particolarmente interessante emerso dalle comunicazioni ufficiali riguarda il riferimento a un foldable "Ultra" in arrivo. Questa denominazione potrebbe indicare un rebranding completo della linea Z Fold oppure il tanto atteso foldable a tre schermi di Samsung, un'ipotesi che aprirebbe scenari inediti per il segmento dei dispositivi pieghevoli premium.

Le immagini di quello che sembra essere un supporto per briefing interni, suggeriscono che Samsung stia preparando una presentazione di grande impatto, probabilmente durante l'imminente evento Unpacked di luglio.