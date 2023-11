Epic contro Google, ecco quello che sta succedendo

Oggi, Epic Games, il publisher di Fortnite, porterà Google in tribunale accusandolo di operare un monopolio illegale tramite il suo app store per dispositivi mobili.

Se questa situazione potrebbe sembrarvi familiare, è poiché Epic ha già affrontato Apple in tribunale in una causa analoga, anche se in quella situazione Apple ha in gran parte vinto.

Mentre le accuse di Epic nei confronti di Apple sono state discusse tempo fa in tribunale, la causa analoga contro Google non ha ancora avuto modo di svolgersi, almeno fino a oggi.

Questo processo, noto come Epic vs. Google, inizierà oggi, 6 novembre, circa 1.180 giorni dopo che Epic ha inizialmente intentato la sua causa contro Google e Apple in seguito all'impossibilità, per i publisher, di poter evitare la tassa sugli acquisti in-app.

Epic Games, per chi non ne fosse a conoscenza, è l'azienda dietro a Fortnite, il famoso gioco free-to-play che pone il suo modello economico sulla vendita di oggetti virtuali attraverso una valuta chiamata V-Bucks.

Fino al 13 agosto 2020, se i giocatori utilizzavano un dispositivo Android o iOS e scaricavano il gioco da un app store ufficiale, Google e Apple imponevano una tassa sugli acquisti in-app e, quindi, sui V-Bucks. Queste tariffe sono state comunemente denominate "tassa di Google" o "tassa di Apple".

Epic ha deciso di affrontare queste tariffe bypassando i due colossi. Ha aggiornato Fortnite per consentire agli utenti di acquistare V-Bucks direttamente attraverso il proprio sistema di pagamento, applicando persino uno sconto aggiuntivo in segno di sfregio verso le due aziende. Apple e Google reagirono, semplicemente, rimuovendo il gioco dai loro rispettivi store.

Per quanto la causa contro Apple si sia conclusa con un nulla di fatto, il risultato di questo processo potrebbe influenzare il futuro dell'app store di Google. Epic vuole porre fine al presunto monopolio di Google sugli app store Android e sui metodi di pagamento, mentre Google sostiene che una vittoria di Epic potrebbe rendere gli smartphone Android meno sicuri e danneggiare la capacità di Android di competere con iOS.

Questo processo, inoltre, coinvolge argomenti di definizione di mercato, proprio in virtàù del fatto che Epic afferma che Google detiene un monopolio illegale nella distribuzione delle app Android e nell'elaborazione dei pagamenti in-app su Android.

La sentenza potrebbe influenzare il futuro dei dispositivi Android e delle app store in generale. Entrambe le parti stanno cercando di convincere una giuria, il che rende questo caso differente da quello contro Apple.

Inoltre, entrambe le aziende hanno alzato accuse contro l'altra, facendo presagire che questo processo potrebbe rivelare molte informazioni interessanti su entrambe le parti in causa.

Il verdetto dovrebbe arrivare entro dicembre dopo circa cinque settimane di procedimenti giudiziari.