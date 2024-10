Probabilmente non conosci questo trucco salva-tempo per Google Foto e Play Store

All'inizio di questa settimana, Google ha introdotto un nuovo tab Ricerca nel Play Store, modificando l'accesso alla barra di ricerca. Ora, gli utenti devono selezionare il tab Ricerca e toccare la barra prima di iniziare a cercare l'app desiderata. Tuttavia, esiste un metodo alternativo poco conosciuto che permette di velocizzare il processo.

Il metodo nascosto che velocizza le ricerche

Il trucco consiste nel fare doppio tap sul pulsante della tab Ricerca posizionato nella parte inferiore dello schermo. Questa azione fa aprire immediatamente il tab con il cursore già attivo nella barra di ricerca e la tastiera pronta all'uso, permettendo agli utenti di iniziare subito a digitare il nome dell'app o del gioco che stanno cercando.

Questo trucco è valido non solo per il Play Store ma funziona anche nell'app Google Foto sia su tablet che su smartphone. Inoltre, se Google dovesse aggiornare altre sue applicazioni rimuovendo la barra di ricerca superiore per sostituirla con un tab separato, è probabile che questo metodo funzionerà anche con quelle.

Una soluzione veloce ma non intuitiva

Questo escamotage non è stato pubblicizzato da Google, il che significa che molti utenti potrebbero non essere a conoscenza di questa opzione più rapida e potrebbero continuare a seguire il metodo standard più lungo per effettuare ricerche. Il metodo del doppio tap rappresenta una scorciatoia utile per bypassare la necessità di aprire interamente il tab di ricerca prima di iniziare a scrivere.

La scoperta di questa funzionalità può significare un notevole risparmio di tempo per gli utenti frequenti delle app Google, che ora hanno la possibilità di velocizzare le loro ricerche senza attese aggiuntive. Nonostante la sua utilità, Google non ha fornito indicazioni apparenti ai suoi utenti per segnalare l'esistenza di questo bypass, lasciando che molti lo scoprissero casualmente o tramite fonti esterne.