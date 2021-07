Facebook e Ray-Ban, gli occhiali smart arriveranno nel 2021

Facebook ha rotto il silenzio: la sua prima generazione di occhiali smart arriverà già entro la fine di quest’anno e sarà realizzata in collaborazione con il marchio classico Ray-Ban. Tuttavia potrebbe non trattarsi del prodotto che immaginate…

Durante una chiamata con gli investitori riguardo i profitti del secondo trimestre dell’anno, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha confermato che gli occhiali smart del brand arriveranno sul mercato come prossimo prodotto fisico dell’azienda già nel corso del 2021.

Zuckerberg non si è sbilanciato sui dettagli, né ha confermato una data precisa per la presentazione del prodotto. Ciò che però ha confermato è che si tratterà di un gadget con lo stesso aspetto di un classico paio di occhiali e che permetterà di fare “delle cose interessanti“, senza spiegare in modo più approfondito a quali “cose” si riferisse.

Lo scorso anno, il gigante dei social media ha confermato a The Verge che “il dispositivo non sarà classificato come un dispositivo di realtà aumentata (AR), e non avrà un display integrato di alcun tipo“, affermazione che potrebbe deludere chi si aspettava qualcosa di più.

Potrebbe trattarsi di un paio di occhiali simili agli Amazon Echo Frame oppure ai Huawei x Gentle Monster Eyewear II che abbiamo provato di recente, con funzioni smart legate soprattutto ai comando vocali e all’audio.

Beyond thrilled to finally share a sneak peek of our Facebook partnership with Ray-Ban! Our first smart glasses will launch next year, and that’s just the beginning… The future will be a classic and it's coming in 2021 😎 pic.twitter.com/l9992ZQGoy

— Hugo Barra (@hbarra) September 16, 2020