Facebook si veste di nero su iOS: arriva la Dark Mode

Il tema scuro di Facebook sta raggiungendo anche le versioni mobili. A fare da apripista, ci sono i dispositivi iOS che stanno cominciando a ricevere la dark mode del popolare social network. La notizia è stata confermata anche da un portavoce della società che a The Verge ha dichiarato che la funzione è effettivamente disponibile per un piccolo numero di utenti a livello globale.

Non sappiamo quanto tempo ci vorrà prima che raggiunga tutti gli utenti né tanto meno quando toccherà alla versione per Android. Da questo punto di vista, dovrebbe essere in arrivo anche per gli smartphone mossi dal sistema del robottino verde dati i recenti avvistamenti da parte dei colleghi di XDA-Developers.

Facebook appears to be rolling out Dark Mode… https://t.co/qSfDa8d51e — Matt Navarra (@MattNavarra) June 26, 2020

Dopo Instagram, WhatsApp e Messenger ora tocca anche a Facebook a vestirsi di nero. In realtà, la dark mode ha già fatto il suo debutto sulla versione desktop della popolare piattaforma di Mark Zuckerberg. Una scelta strana dato che il maggior vantaggio energetico dell’introduzione della modalità scura riguarda soprattutto gli smartphone. La colorazione nera, infatti, spegne completamente i LED sui display OLED ampiamente utilizzati sugli smartphone portando così dei benefici dal punto di vista energetico. Ma non solo. L’utilizzo di tonalità scure – rispetto a quelle più chiare – rende più facile la visualizzazione per alcuni utenti avendo dei benefici anche per gli occhi.

Come già detto, la funzione è stata rilasciata per un piccolo numero di utenti iOS. Per scoprire se siete tra i fortunati, potete aprire l’app Facebook e recarvi nella sezione “Impostazione e privacy” – dopo aver toccato le tre linee in basso a destra – dove dovrebbe apparire la voce “Dark Mode”. Da lì, è possibile scegliere quale tema utilizzare.