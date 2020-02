Fastweb, continua la crescita nel 2019: ricavi a +5.4%

Fastweb ha pubblicato i risultati finanziati relativi al 2019. La società è continuata a crescere per il ventiseiesimo trimestre consecutivo. I ricavi totali si sono attestati a 2.218 milioni di euro, in crescita del 5,4% rispetto ai 2.104 milioni di euro registrati nel 2018. Le performance positive riguardano trasversalmente tutti i segmenti di business e in particolare la Business Unit Enterprise la cui quota di mercato in termini di ricavi è passata dal 31% al 33%.

La base di clienti per la rete fissa ha raggiunto 2.637.000 unità, con un aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente. Per i servizi di Internet veloce, il numero di clienti Fastweb che hanno attivato un servizio di connettività a banda ultra-larga alla fine dell’anno segnava 1.698.000, in aumento del 21%. Continua a crescere anche il segmento mobile con 1.806.000 clienti (+26%) con i ricavi saliti del 19% a 175 milioni di euro. In aumento anche la percentuale di clienti “convergenti”, ossia quegli utenti che scelgono sia i servizi mobili che fissi, che ora rappresentano il 34% dei clienti totali.

Non sono mancati gli investimenti che rappresentano il 27% dei ricavi con 600 milioni di euro, cifra destinata principalmente allo sviluppo della copertura ultrabroadband (FTTx, 5G Mobile, 5G FWA). Fastweb, infine, sottolinea che grazie al recente accordo con Linkem “il numero di famiglie e imprese raggiunte da collegamenti fino a 1 Gigabit al secondo su rete Fastweb passerà dagli attuali 8 milioni di abitazioni (raggiunti già oggi dalla rete proprietaria FTTX), a 16 milioni entro fine 2023, con un anno di anticipo rispetto ai precedenti annunci. Il lancio dei nuovi servizi FWA è previsto per il terzo trimestre del 2020”. Mentre, il lancio dei primi servizi mobili 5G è previsto intorno alla metà del 2020.