Galaxy S21 e 21+: dimensioni a confronto, a voi la scelta!

Samsung ha ormai quasi tutto pronto per dare il via alla produzione in volumi della famiglia di smartphone Galaxy S21. Questo perché vorrebbe già presentare i dispositivi a gennaio e, per fare questo, deve accelerare.

Oggi vi mostriamo le differenze dimensionali di uno rispetto all’altro – S21 VS S21+ – con i vetri frontali che ci aiutano a capire questo dettaglio. A spoilerarcele il solito Ice Universe con un post su Twitter.

Nessun mistero nel riportarvi che la differenza delle dimensioni dei nuovi smartphone sarà all’incirca quella che ha contraddistinto la differenza tra S20 e S20+. Entrambi avranno il foro della fotocamera frontale nella parte alta ma sarà di un diametro inferiore a quello dei predecessori.

Al netto di queste prime informazioni dimensionali, si fanno strada rumors circa l’ipotesi che i nuovi Galaxy S21 saranno i primi smartphone al mondo ad usare il SoC Snapdragon 875.

Inoltre una fonte interna ha già fornito le caratteristiche principale del nuovo flagship. Tra queste una batteria da 5000 mAh, display Dynamic Oled a 120 Hz con diagonale da 6,8 pollici in risoluzione QHD e una fotocamera frontale 40 MP. La fotocamera principale invece avrà 4 sensori, cui il principale da 108 MP.

Tutti e tre comunque saranno top di gamma e alimentati dall’Exynos 2100. Oppure dallo Snapdragon 875, in paesi selezionati. Il quadro dei nuovi Galaxy S21 va delineandosi sempre di più, così come la nuova One UI 3.0 in dirittura d’arrivo.