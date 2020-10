Samsung mostra com’è vestita la nuova One UI 3.0

Samsung lavora senza sosta alla One UI 3.0 che, secondo fonti vicine all’esecutivo del brand coreano, arriverà entro la fine dell’anno in maniera ufficiale. Attualmente è in forma Beta, per la forma stabile si parla di novembre.

D’oltreoceano arrivano notizie circa l’esecuzione sui Galaxy S20 di una build praticamente già pronta alla fase Gold (ergo, finale). Chiaramente è destinata solo a chi fa richiesta di poter partecipare alla fase Beta.

Oggi Samsung inganna l’attesa pubblicando alcune delle schermate della nuova One UI 3.0, che saranno ovviamente molto simili anche quelle della One UI 3.1 che arriverà in concomitanza dell’uscita della nuova famiglia di Galaxy S21.

Attualmente manca ancora una lista ufficiale di dispositivi che l’avranno in dote come aggiornamento. Chiaramente per i possessori di Galaxy S20, Note 20, Fold, Flip, e gli smartphone medio/alta gamma, state tranquilli, arriverà.

Samsung ci mostra alcune delle schermate della nuova interfaccia utente, partendo da un pannello rapido riprogettato che può incorporare all’occorrenza il player multimediale di Android, declinato a più di una sorgente audio controllata. Al di sotto, visualizzando la schermata di blocco, sono state aumentate le categoria di raggruppamento notifiche che raggiungono quota 10.

Saranno anche inclusi aggiornamenti di App molto utili come Good Lock, Wonderland e Pentastic. Quest’ultima è particolarmente utile per personalizzare i comandi impartiti con la S Pen, quindi utenti Galaxy Note.

Ovvio occhio di riguardo anche per la famiglia Galaxy Fold e Flip. Tutti riceveranno l’aggiornamento, compreso il primo Galaxy Fold. Nuovi sfondi, sfondi dinamici, transizioni, ottimizzazione prestazioni e videochiamate che ora si possono impostare a schermo intero con i comandi flottanti.

I vostri smartphone Samsung compatibili con l’aggiornamento inizieranno a ricevere gli OTA a novembre, verosimilmente verso la metà del mese.