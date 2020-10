Galaxy S21: Samsung lavora per portare la One UI 3.1 al day one

Continuano i rumors serrati sui prossimi smartphone della famiglia che comporranno il brand Galaxy S21, inclusi quelli che insistono su un lancio anticipato a gennaio 2021.

L’indiscrezione di oggi, postata dal leaker Jimmy Is Promo, porta con se notizie riguardanti il comparto software. Pare ormai certo infatti che tutti e 3 i Galaxy S21 eseguiranno Android 11 con la One UI 3.1 già al day one.

In queste settimane, Samsung è impegnata a portare avanti gli aggiornamenti della One UI 3.0 per gli smartphone esistenti e compatibili alla. Questo vuol dire che il delta tempo che rimane all’avvento dei nuovi smartphone – volendo portare la One UI 3.1 – è davvero risicato.

Effettivamente questa roadmap può avere senso perché gli smartphone della famiglia Galaxy S sono sempre arrivati sul mercato con la versione successiva a quella della serie Galaxy Note precedente, quindi tutto dovrebbe essere confermato. Attualmente abbiamo notizie sulla One UI 3.0, che presto potrà essere installata anche per i clienti che vorranno provarla in anteprima partecipando al programma Experience.

La One UI 3.1 non sarà ovviamente un stravolgimento ma un ritocco dell’esperienza utente con poche e precise modifiche, ragion per cui il tempo dovrebbe essere sufficiente. Sappiamo inoltre che la società coreana vuole uscire con la versione finale della attuale One UI 3.0 a fine anno per poi convergere immediatamente con i suoi team sul software di Galaxy S21.

Infine, ricordiamo che saranno 3 gli smartphone che saranno presentati all’inizio del prossimo anno: S21, S21+ ed S21 Ultra che sarà il primo smartphone a possedere una fotocamera dotata di due teleobiettivi.